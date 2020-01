Los demócratas exponen su caso contra Trump en el juicio político y pidieron su destitución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los "fiscales" demócratas del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaron hoy a exponer su caso contra el mandatario por sus presuntas presiones a Ucrania, y pidieron que se le expulse de la Casa Blanca porque ha demostrado "que se cree por encima de la ley".



Previo a este pedido, Trump había señalado desde Suiza, donde participa del Foro Económico de Davos, que confía en el Senado estadounidense en el tratamiento del impeachment, cuyas reglas fueron aprobadas durante la madrugada, tras una maratónica sesión.



"Tengo una gran confianza en el Senado", afirmó el mandatario. "El Senado hará lo que tenga que hacer", agregó.



Durante la segunda jornada del proceso de destitución, los siete congresistas demócratas de la Cámara Baja, que ofician de "fiscales" del juicio político en el Senado, iniciaron un alegato contra Trump que podría extenderse hasta el viernes, en jornadas previstas de 8 horas, según el reglamento que se aprobó.



"Donald J. Trump ha actuado como temían (los padres fundadores de EE.UU.), al abusar del poder de su cargo para buscar ayuda extranjera con el fin de mejorar sus perspectivas de reelección", dijo al comenzar la sesión el jefe de los "fiscales", Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, según cita la agencia Efe.



Schiff reiteró su denuncia de que Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, a cambio de que ese gobierno accediera a investigar al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, posible rival suyo en las elecciones de noviembre próximo.



"(Trump) negó ayuda militar a un aliado estratégico que estaba en guerra con Rusia, y lo hizo con el fin de lograr ayuda extranjera para su reelección, en otras palabras, para hacer trampas" e incurrir en "corrupción", sostuvo Schiff.



Esa actitud del mandatario, dijo, "socavó la integridad de las elecciones libres y justas" de Estados Unidos y minó "la seguridad nacional" del país, al retener temporalmente la ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso, que finalmente se entregó tras una pausa que Trump atribuye a motivos ajenos a sus presiones al Gobierno ucraniano.



Agregó que cuando esa trama quedó al descubierto, Trump decidió "encubrir su negligencia", al "negarse categóricamente y obstruir por completo la investigación para un juicio político" iniciada por los demócratas en la Cámara Baja.



El congresista resumíó de este modo los dos cargos políticos que la Cámara Baja imputó a Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso, por lo que espera que se resuelva su destitución para que no se altere "de forma permanente el equilibrio de poderes entre las ramas de Gobierno", advirtió Schiff.



"La negligencia del presidente no puede evaluarse en las urnas (en las elecciones presidenciales de noviembre), porque no podemos asegurarnos de que ese voto se ganara de forma justa" y sin interferencias extranjeras solicitadas por Trump, opinó.



Por último, el jefe de los "fiscales" demócratas aniticipó que en estas sesiones expodran "pruebas abrumadoras" de la presunta corrupción de Trump,y alertó de que el proceso no será "justo" si la Casa Blanca no cede y les entrega más documentos, además de permitir la comparecencia de testigos como el exasesor John Bolton.



Desde Davos, Trump se anticipó a estas críticas demócratas y calificó a sus acusadores de "corruptos" y "mentirosos"-



"Lo que está pasando es terrible para nuestro país... hay que volver a nuestros negocios", agregó en una breve conferencia de prensa.



"Hay gente que gana precio por reportajes hechos sobre mí y luego resulta que todo es totalmente mentira", se quejó Trump.



Agregó que Rudolph Giuliani, su abogado y ex alcalde de Nueva York, no forma parte de su defensa porque podría ser citado a declarar como testigo y eso implica un conflicto de interés.



Según la investigación, Giuliani fue el representante de Trump en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y uno de sus socios dijo que Trump "sabía todo".



"Yo no he cometido ningún crimen", recalcó una y otra vez Trump antes de subirse al avión para regresar a Washington.



Horas antes, con 53 votos a favor y 47 en contra, el Senado aprobaba las reglas del juicio político tras un debate de enmiendas de casi 13 horas con el que los demócratas pretendían incluir pruebas y testigos al proceso.



Las reglas marcan que tanto la acusación demócrata como la defensa de Trump tendrán cada una 24 horas divididas en tres jornadas para sus alegatos.