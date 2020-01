Los hinchas de Boca esperaron más de 14 horas para tener primeros las entradas

Minutos después de las 22 del lunes comenzaron a llegar hinchas hasta las puertas del Estadio Aldo Cantoni para comprar la entrada para ver a Boca Juniors que jugará en la provincia ya que será sede del torneo de verano denominado Copa Schneider San Juan. Tras 14 horas de espera, los primeros de la fila pudieron obtener los anhelados tickets.

Facundo Guajardo y su grupo de amigos fueron los primeros en llegar, lo hicieron en la noche del lunes con bancos plegables para una mayor comodidad. En el grupo fueron infaltables las cartas para pasar el tiempo, las charlas y las vueltas que daban para no aburrirse, las mismas las hacían por turno ya que no querían abandonar el lugar. Ya vieron anteriormente partidos pero, de igual manera, no se quisieron perder esta nueva oportunidad para observar el encuentro en el que iba a estar su club.

Una hora antes del horario en el que comenzaba la venta empezó a notarse la ansiedad de los hinchas que se unieron en cantos y aplausos. A las 11.30 aproximadamente comenzaron a sacar el dinero, tenían todo listo para cuando les tocara realizar la compra. Cuando el momento les llegaba, la mayoría salía con una sonrisa en la cara que demostraba que la espera no había importado.

Racing

Los hinchas de La Academia se concentraron en un punto de venta distinto al de los de Boca. Los primeros en arribar fueron Axel Delgado y Rodrigo Gamboa que llevaron bancos plegables y cartas para pasar el tiempo. Allí se hicieron amigos de Jimena León, una joven que llegó cerca de la 1 desde la localidad de Carpintería, departamento de Pocito. Con gaseosas y snacks de por medio pasaron las horas, no pudieron dormir debido a la dureza del piso pero también a la ansiedad por tener las entradas en sus manos.

Entradas

Las entradas se empezaron a vender este martes de manera presencial en las boleterías del Aldo Cantoni. Quienes quieran comprarlas por internet pueden hacerlo a través de la página web www.autoentrada.com.

Los valores varían de acuerdo con cada encuentro. La entrada popular cuesta $100, con excepción de los partidos que enfrenta a Boca contra Universitario y frente a Atlético Paranaense cuyo valor es de $150. Mientras que, las plateas van de los $200 a los $450 según el partido y la ubicación. En todos los casos el valor del estacionamiento será de $100.