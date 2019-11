Los mercados, con operaciones limitadas el miércoles por el feriado del Día del Bancario

Los mercados tendrán actividad limitada el próximo miércoles debido al cese de la actividad bancaria en todo el país, a raíz de la celebración del Día del Bancario.



La operatoria habitual de transferencias monetarias se verá afectada el miércoles y no se podrán realizar depósitos ni extracciones monetarias de pesos ni dólar MEP.



Asimismo, no habrá concertación de operaciones, por lo que en el caso de BYMA se podrán realizar operaciones que no liquiden el día 6/11, ni que requieran integración de garantías. Desde BYMA subrayaron que habrá operaciones pero sin liquidación.



De igual modo, en MAV se podrán concertar operaciones pero no habrá liquidaciones y en Rofex no habrá negociación de los productos de futuros de monedas.



Por último, en los fondos comunes de inversión no habrá actividad, por lo que no se tomarán órdenes de suscripciones ni rescates.