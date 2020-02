Los procesos que viven Brasil y Argentina no son contradictorios, dice Scioli

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El designado embajador en Brasilia, el ex vicepresidente Daniel Scioli, afirmó hoy que los procesos políticos y económicos de Argentina y Brasil no son contradictorios, elogió las reformas económicas del gobierno de Jair Bolsonaro y afirmó que la nueva realidad mundial obligará a readecuar el funcionamiento del Mercosur.



Lo dijo en una entrevista con Télam en el Consulado General de San Pablo, donde inició una visita de dos días a la mayor ciudad de Sudamérica, que incluye un almuerzo con los poderosos empresarios de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) en busca de nuevas inversiones y aumento del flujo de comercio.



“Los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro: el Mercosur tuvo un gran momento y gran armonía política, gran complementación como bloque comercial y hay que readecuarlo a un mundo diferente”, evaluó Scioli al ser consultado sobre el proceso de liberalización del bloque sudamericano que impulsa la gestión de Bolsonaro.



El mandatario brasileño había amenazado con romper el Mercosur si el gobierno argentino no aceptaba la reducción del arancel externo común que impulsaba Brasil para la apertura de su economía, en medio de la campaña electoral en al que apoyó al derrotado ex presidente Mauricio Macri.



El designado embajador -le falta recibir el acuerdo del Senado para asumir- sostuvo que Brasil y Argentina no caminan en rumbo diferentes pese a las diferencias ideológicas o políticas y juzgó que, como socios estratégicos, buscan el objetivo común del desarrollo y la creación de empleo.



En ese sentido, reveló que el presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, quien hoy almorzó con Bolsonaro a dos cuadras de donde estaba Scioli, planea realizar por ahora, sin fecha ni lugar, un encuentro binacional empresarial en el que podrían participar de la apertura el mandatario brasileño y el presidente Alberto Fernández.



Skaf es un reconocido bolsonarista que formaría parte de la diplomacia empresarial brasileña para tender puentes con Argentina, país que fue el responsable de la caída de la balanza comercial brasileña en 2019. Es más, la exportación de automóviles a Argentina cayó casi 40% el año pasado a causa de la recesión.



Estas señales que dio Scioli hacia la gestión de un ultraderechista como Bolsonaro y con un plan económico ultraliberal comandado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, se resume en el elogio de las reformas de Brasil que hizo el ex gobernador en San Pablo.



“Brasil está viviendo una etapa de reformas con impacto positivo en la economía; si crece Brasil, crece Argentina”, afirmó Scioli.



La gestión Bolsonaro logró en 2019 la reforma previsional y prepara una administrativa e impositiva, resistidas por los sindicatos y la oposición.



Scioli puso como un ejemplo a elogiar la iniciativa del presidente Fernández de viajar a Israel, Italia, Alemania y Francia para intentar “normalizar una situación tan compleja como el endeudamiento y la lucha contra el hambre y el 40% de pobreza” que dejó la anterior gestión.



Para Scioli, pese a que “hay quienes dicen que un país va hacia un lado y el otro hacia otro, los procesos no son contradictorios” entre Brasil y Argentina.



“Necesitamos crear trabajo y desarrollar las matrices productivas. Va a prevalecer eso”, dijo y consideró que Brasil “tiene que entender las urgencias y necesidades de Argentina, como en su momento las tuvo Brasil”.



Según Scioli, el gobierno argentino “se abre al mundo desde el lugar inteligente que lo hace Brasil para que el sector privado sea competitivo”.



El vínculo con Brasil -principal socio comercial argentino y cofundador del Mercosur- “se basa en el respeto democrático, la voluntad de los pueblos, los ciclos democráticos de una relación que tiene historia, presente y un gran futuro”, remarcó el ex vicepresidente. Y tuvo más elogios para el gigante vecino: “Brasil se encamina a ser una gran potencia”.



En la agenda de dos días de Scioli figura, además del almuerzo con Skaf en la Fiesp este martes, una reunión con Luiz Moraes, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea), y un encuentro con representantes del sector turístico.



Como forma de exhibir su compromiso con la promoción comercial, acudió al coqueto supermercado Santa Luzía, en el barrio de Jardins, donde estuvo mirando en las góndolas los productos alimenticios argentinos.