Los Pumas 7s debutaron en el seven de Sudáfrica con victoria sobre Canadá por 33 a 12

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7, debutaron con éxito en el torneo de Ciudad del Cabo, segunda etapa del circuito de la World Rugby, al derrotar a su par de Canadá, por 33 a 12.



Los Pumas 7 se medirán con los seleccionados de Gales (7:45 hora argentina) y Nueva Zelanda (14:05) para intentar acceder a la Copa de Oro.



El equipo argentino, conducido por Santiago Gómez Cora, integra el grupo B del certamen y hoy formó con Germán Schulz, Santiago Osadczuk, Fernando Luna, Gastón Revol, Santiago Mare, Rodrigo Etchart y Franco Sábato.



Los tries del conjunto argentino fueron marcados por Sábaro (2), Schultz, Luna y el ingresado Francisco Ulloa. Santiago Mare sumó tres conversiones y Ulloa la restante.



Canadá formo con Mike Fuailefau, Harry Jones, Phil Berna, Connor Braid, Nathan Hirayama, Pat Kay y Matt Mullins.



Los tantos canadieses llegaron a través de un try de Braid y otro del ingresado Theo Sauder, que además aportó una conversión.