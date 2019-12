Los Puntos Verdes de la ciudad de Buenos Aires estarán cerrados durante las fiestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno porteño informó que los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero los Puntos Verdes de la Ciudad estarán cerrados y dio recomendaciones para poner en práctica la separación de residuos y materiales reciclables que se generan durante las Fiestas.



“Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo es común la generación de residuos de distintos tipos: restos de comida, plásticos, envoltorios de regalos, papeles, etc. En definitiva, es una oportunidad tanto para festejar como para informarse y poner en práctica la separación en origen de residuos y materiales reciclables”, indicaron las autoridades.



El comunicado oficial recordó la forma de realizar la separación en origen de los residuos y aseguró que es imprescindible contar al menos con dos recipientes para disponerlos de forma diferenciada, uno grande para el material reciclable y uno de menor tamaño para la basura.



Plástico, papel, metal, cartón, vidrio, aceite de cocina usado y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEEs) son materiales que pueden separarse, y es requisito fundamental que estén limpios y secos para evitar que contaminen al resto.



Para separar esos materiales, basta con enjuagar aquellos que tengan restos de comida o estén engrasados utilizando solo agua (no detergente ya que podría degradar el resto del material, dificultando su recuperación para ser reciclado), indicaron.



Los materiales deben estar lo suficientemente secos para no chorrear o manchar otros elementos, como por ejemplo el papel y el cartón, ya que los puede arruinar imposibilitando su venta.



Las autoridades señalaron que no es necesario enjuagar las botellas o latas de agua o gaseosa, tanto de aluminio como de plástico, pero sí deben estar vacías, pero si es requisito enjuagar recipientes que hayan contenido restos de comida.