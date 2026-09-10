La inflación nacional fue de 1,7% en agosto, pero el promedio general ocultó fuertes diferencias entre los distintos rubros de consumo. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas, con un incremento de 2,8%.

El aumento tuvo un impacto directo sobre los gastos habituales de los hogares y estuvo principalmente asociado a las actualizaciones de las tarifas de electricidad y gas. El impacto fue todavía mayor en algunas regiones: el Noreste registró una variación de 4,0%, mientras que la región Pampeana alcanzó el 3,5%.

Dentro de este grupo se concentran algunos de los servicios con mayor peso en el presupuesto familiar. Las facturas de luz y gas volvieron a sumar presión sobre los ingresos, especialmente en los hogares que deben afrontar estos gastos junto con alquileres y otros costos vinculados a la vivienda.

Educación y salud también presionaron el bolsillo

El segundo rubro con mayor incremento fue educación, que registró una suba de 2,5% durante agosto. El movimiento estuvo relacionado principalmente con las actualizaciones de las cuotas de colegios privados y otros servicios educativos.

La Patagonia fue la región donde este segmento tuvo el mayor aumento, con 4,3%, seguida por Cuyo, que alcanzó el 3,4%. Las variaciones reflejan el impacto de ajustes que suelen concentrarse en determinados períodos del año.

Salud, por su parte, aumentó 2,4% y presentó incrementos relativamente parejos en las distintas regiones del país. El Noreste tuvo una suba de 2,7%, mientras que Cuyo registró 2,6%.

Los principales factores detrás de esta variación fueron los aumentos en medicamentos y los gastos asociados a las empresas de medicina prepaga. Se trata de consumos que, por su carácter recurrente, tienen una incidencia importante sobre el presupuesto mensual de las familias.

Telefonía e internet, entre los servicios que más subieron

Comunicación también quedó por encima del nivel general de inflación, con una variación de 2,3% en agosto. El incremento se mantuvo prácticamente uniforme en todo el territorio, con registros de entre 2,2% y 2,4%.

El rubro comprende servicios como telefonía móvil, internet y otras prestaciones de conectividad. Estos gastos se consolidaron como costos fijos para buena parte de los hogares y acumulan relevancia dentro de la estructura mensual de consumo.

Los alimentos que más aumentaron

Los alimentos registraron una suba de 1,7% en agosto, en línea con el IPC nacional. Sin embargo, el dato adquiere mayor relevancia al observar el acumulado del año: este grupo aumentó 22,1%, por encima del 21,3% registrado por la inflación general.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron la cebolla, el zapallo anco, la banana, la papa y la batata. También registraron fuertes incrementos los fideos secos, el filet de merluza, las galletitas dulces, el pan francés y la harina de trigo.

La evolución de estos productos tiene un efecto particularmente sensible sobre los hogares porque se trata de alimentos de consumo cotidiano. Por eso, aun cuando el promedio mensual del rubro coincidió con el IPC, determinadas compras habituales pudieron experimentar aumentos superiores.

El impacto sobre el costo de vida

El dato de agosto mostró una desaceleración de la inflación general, pero la evolución de los distintos componentes evidencia que los hogares continuaron enfrentando aumentos relevantes en gastos esenciales.

Los servicios básicos, la educación, la salud y la conectividad se ubicaron por encima del índice general, mientras que los alimentos acumularon una variación anual superior al promedio.

La diferencia entre el 1,7% del IPC y las subas registradas en productos y servicios específicos permite observar cómo la inflación impacta de manera desigual sobre el presupuesto familiar. Para los consumidores, la evolución de estos gastos cotidianos resulta más determinante que el promedio nacional.