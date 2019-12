Losuteau sobre el radicalismo: "Tenemos ganas de hacer quilombo porque queremos diseñar el futuro"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El senador nacional porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau sostuvo hoy que a los radicales porteños les dicen "inorgánicos" porque "no se animan a decirnos quilomberos", al advertir que desde ese partido tienen "ganas de hacer quilombo porque queremos actuar en el presente pero también diseñar el futuro".



Desde su cuenta en Twitter, Lousteau compartió algunas reflexiones después de participar ayer del congreso de la UCR porteña y manifestó que "estamos preocupados porque hemos vuelto a ver lo mismo de 2015", en referencia a "la idea de que Argentina está mal porque la gobernó el otro, pero nuestro país está mal desde hace mucho".



"Tuvimos 29 años en menos de medio siglo, atrapados sin crecer, por eso lo único que no hay que hacer es la concentración de poder, la sobreestimación propia y la subestimación del otro", enfatizó.



Por otro lado, Lousteau expresó que "a los radicales de la Ciudad nos dicen inorgánicos porque en el fondo no se animan a decirnos quilomberos".



"Tenemos ganas de hacer quilombo porque queremos sacudir lo que estamos pensando, queremos actuar en el presente pero también diseñar el futuro en el que queremos vivir", subrayó.



Por eso, indicó que "se necesita un radicalismo potente para caminar cada rincón de la Argentina. Queremos tener siempre el norte y la utopía de (Raúl) Alfonsín; salgamos a la calle y no nos encerramos, no especulamos cuando los valores están en juego", concluyó.