Se llama Lucas Paganini, nació hace 42 años en Mendoza. Reconoce que de chico no tuvo el sueño puntual de llegar a trabajar en la NASA, una de las agencias espaciales más importante del planeta, pero la vida lo fue llevando y hace 13 años que disfruta ayudando a descifrar el universo.

Paganini llegó a San Juan este martes invitado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para dar una charla sobre el uso de telescopios espaciales Webb y Roman. En diálogo con DIARIO HUARPE, el científico contó que su sueño de llegar estudiar el espacio comenzó a gestarse durante una visita a San Juan.

- ¿Qué formación tenés y cuál es tu labor en la NASA?

Tengo un título de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, luego me fui a Alemania a hacer un doctorado en Ciencias Aplicadas, después de viaje por Europa y ahí se dio la oportunidad de conocer el Instituto Max Planck de Física, en la ciudad alemana de Münich, en donde apliqué para una beca.

Tras cinco años en Alemania comencé a dar charlas y conferencias. Viajé a Estados Unidos en donde me convocaron para ir a Nasa. Había un programa también para posdoctorantes y bueno, estoy en Estados Unidos hace 13 años, llegue en el 2010.

- Venís a disertar en la UNSJ, ¿qué conocés sobre su realidad?

Hace más de 20 años fui a la Pampa de El Leoncito y esa fue mi primera experiencia con un telescopio en mi vida. Fui con un grupo de chicos como invitado y esto fue lo que me abrió un poco la visión. Dije qué interesante todo este tema del espacio, en este caso estaban estudiando el Sol y me abrió también un poco la mente sobre las cosas increíbles que se pueden hacer, que el ser humano hace.

Así que fue muy gratificante haber estado en esa experiencia, yo creo que eso un poco también favoreció a que yo siguiera la carrera en la que estoy actualmente, así que le agradezco también a San Juan por eso.

- ¿Crees que en la Argentina se reconoce el trabajo científico?

Sí, yo me voy del país por decisión propia, quise explorar otros países. Siempre digo a las niñas y los niños que es una carrera que me ha dado muchas alegrías, la disfruto mucho y creo que es muy importante porque obtenemos muchos datos que sirven para entender mejor el cambio climático, los distintos fenómenos y lo que producen las sequías o huracanes. Esto es muy importante para la sociedad porque nos está ayudando a prevenir no sólo desastres, sino a estar mejor preparados.

Yo siempre digo que a nivel científico la materia prima es muy buena, yo creo que hay muy buenos profesionales en Argentina, siempre los hubo y espero que los siga habiendo. Para ello la educación es muy importante en el sistema social argentino. En el tema espacial, la Argentina está muy bien, siempre ha sido relativamente, ha tenido muchos avances, se ha tratado de trabajar en sistemas de lanzamiento. También los veo muy bien parados y creo que es muy importante que haya mucha colaboración con otras agencias espaciales.

- ¿En qué área específica trabajás?

Yo pasé por una fase donde como ingeniero hice ingeniería, después hice ciencia y actualmente con todo ese conocimiento estoy más en gerenciamiento en supervisión. Así que estoy trabajando con equipos de ingenieros y científicos que están desarrollando nuevas misiones que están yendo al espacio para estudiar otros planetas, galaxias y distintos temas de los que se ocupa la NASA.

La NASA tiene tres objetivos principales. El primero es entender mejor y cuidar nuestro planeta, el segundo es entender el universo y el tercero es saber si estamos solos, es decir, saber si hay vida en otros planetas. Sobre este punto yo pienso que, como dijo Carl Sagan, el universo es muy grande y sería una pérdida de espacio si no existiera vida. Es un tema complejo, requiere mucha inversión, pero yo creo que sí existe vida más allá la Tierra.

Puntualmente, ahora estoy trabajando con una misión que se llama Roman Space en honor a una mujer muy importante que fue astrónoma y que tuvo un rol importante en el desarrollo de la misión Hubble y que como muchas mujeres en esa época tuvo que vencer muchos obstáculos.

- ¿Extrañás cosas de la Argentina?

Soy casado, no tengo hijos con mi pareja. Tratamos de venir una vez al año, mis padres vive en Mendoza, trato de volver a las raíces. Yo disfruto mucho de juntarme con mis compañeros de primaria, secundaria y la universidad. No me olvido de dónde vengo, creo que eso es muy importante.

- ¿Qué le decís a los jóvenes que sueñan con llegar a la NASA?

Yo creo que las carreras de ciencia y tecnología, ingeniería y matemática, lo que llamamos carreras STEM por su sigla en inglés, son muy importante y el mundo está necesitando más ingenieras, ingenieros y gente que trabaje en física y programación. Creo que es el futuro y es muy importante que los padres también le inculquen eso a sus hijos.

Trato de alentar a que sigan esta carrera que es muy bonita y a mí personalmente me ha traído muchas alegrías. Me ha permitido conocer otras culturas, otros países y he mejorado mucho como persona, ha sido muy gratificante.

He hablado con chicos y chicas que me sorprende realmente la pasión y el interés que tienen por todo lo que es el tema espacial. Veo a los jóvenes motivados, pero uno cuando termina la carrera pierde un poco la noción de para dónde habrá oportunidades. Siempre digo que yo no empecé a estudiar pensando que iba a llegar a trabajar en la NASA, la vida me fue llevando.

Lo importante es fijarse metas cercanas que son más realizables y que vayan más o menos orientadas a un objetivo y si se da bien y si no, bueno, fuiste logrando objetivos cercanos que te van a llevar y en el camino vas a ir disfrutando. Lo importante es ir día a día, ir mejorándose, salir de la zona de confort, tratar de hacer algo que no estamos acostumbrados.