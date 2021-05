Luego de más de 700 días, dos sanjuaninos podrán ser donantes de médula

Luego de dos años, dos sanjuaninos podrán convertirse en donantes de médula debido a que fueron compatibles con otras personas que la requieren. La compatibilidad es bastante compleja, tanto que en San Juan no ocurría desde el año 2019, aunque en esto también puede haber influido la baja cantidad de ciudadanos de la provincia anotados como donantes, un total de 2.943 desde el año 2011.

“La medula ósea es la fábrica de la sangre. Hay enfermedades en las que se necesita un trasplante de médula, si no hay un hermano compatible, buscar un donante puede ser buscar entre 250.000 y 500.000 personas y, si esa persona que es compatible no se anotó, no se la va a encontrar”, explicó a DIARIO HUARPE el director del Instituto Provincial de Hemoterapia, Alfredo Laplagne.