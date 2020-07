Luis Ardente se despidió de San Martín después de 9 años en el club

El parate del fútbol como consecuencia de la pandemia de coronavirus trajo varios problemas para los clubes, entre los que se destacó el vencimiento de contratos de jugadores. Eso mismo le sucedió a San Martín, que actualmente milita en la segunda categoría del deporte preferido de los argentinos.

Esta fue la situación del arquero Luis Ardente, quien mediante las redes sociales escribió una emotiva carta despidiéndose de los hinchas tras 9 años de defender el arco verdinegro.

"Y un día llegó. Este momento que nunca imaginé pero podía pasar. Después de 9 años viviendo momentos hermosos, inolvidables y siempre juntos me toca decir adiós. Adiós a un club que empecé a querer y hoy puedo decir que está en mi corazón", afirmó el futbolista.

"Quiero agradecer a cada persona que me hizo sentir cómodo y feliz en cada momento, a los dirigentes que confiaron en mi desde el primer momento, compañeros y amigos en cada etapa, a todos los técnicos que me marcaron, utileros, auxiliares, empleados del club y en especial a todos los hinchas que me bancaron en momentos buenos y malos. Agradecer también a toda la gente de esta provincia hermosa que elegí para vivir el resto de mi vida. Esto no es un adiós para siempre, es un hasta luego. Voy a volver y volveré con más fuerzas. Gracias", indicó Ardente en su posteo.