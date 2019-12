Lula dice que Bolsonaro sigue la línea de la Alemania nazi, empezando por "destruir" la cultura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex mandatario y líder opositor brasileño, Luiz Inácio Lula da SIlva, acusó al presidente Jair Bolsonaro de querer destruir la cultura como lo hizo el nazismo durante el ascenso de Adolf Hitler al poder total en Alemania en los años 30 del siglo pasado.



"Quieren destruir Brasil empezando por la cultura, como hizo la Alemania nazi. Vamos a resistir como ya resistimos otras pesadillas en nuestro país", dijo Lula en Río de Janeiro, ante una platea con personalidades del sector cultural.



Citó como un punto de inflexión la marcha "Ele Nao" (El no) contra Bolsonaro que varios artistas impulsaron durante la campaña electoral y generó una amplia reacción del electorado conservador que le dio la victoria al actual presidente de ultraderecha.



La referencia al sector cultural se produjo en el marco del cese de las políticas públicas para esa área por determinación del gobierno de Bolsonaro, al punto que fue eliminado el Ministerio de la Cultura.



"La censura impuesta a la cultura por el gobierno actual no es apenas sobre cultura, sino sobre conocimiento. Mediante la cultura debemos hacer la revolución que el país necesita y vamos a gobernar de nuevo", dijo Lula, quien fue presidente entre 2003 y 2010.



Lula llegó al lugar acompañado de la ex mandataria Dilma Rousseff (2011-2016), quien criticó políticas de Bolsonaro como la privatización de las empresas estatales y la explotación minera que ha traído más deforestación en la Amazonia y dijo que Lula "es la esperanza" para que eso termine.



El líder del PT volvió a culpar al ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, de orquestar, junto con el líder de ultraderecha, "la cuadrilla", que lo puso en la cárcel.



El ex mandatario siempre ha manifestado su inocencia e insistido en que su prisión se debió a motivos políticos para asegurar el triunfo de Bolsonaro.



Según Datafolha, Lula, quien está inhabilitado actualmente para ser candidato por dos condenas por corrupción, es el único dirigente opositor capaz de vencer a Bolsonaro.



El líder del Partido de los Trabajadores reiteró su intención de hacer un frente de cara a las municipales de 2020 y las presidenciales de 2022 con los históricos aliados del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) más el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y "parte" del Partido Democrático Laborista (PDT) del ex candidato presidencial Ciro Gomes.