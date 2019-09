Macri: "Lo que está en juego es con qué valores queremos vivir"

Este lunes el presidente Mauricio Macri estuvo en la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y tuvo algunas declaraciones en medio de la campaña electoral.

"Más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir", dijo el jefe del Estado, al encabezar el acto.

En el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo, Macri hizo referencia a San Martín que “con su ejército llevaron adelante una hazaña titánica, y algo de ese coraje heredamos los argentinos. Sabemos que, aunque cueste y parezca una locura, ser mejores es posible, no podemos conformarnos”, comenzó diciendo.

“De San Martín podemos imitar su visión, el trabajo en común, la perseverancia sin la cual nada se logra, la osadía. Quiero destacar especialmente su vocación por la paz y por la unidad de todos los argentinos”, sostuvo.

En esa línea, habló sobre los valores de la sociedad y consideró que "aunque no se ven, están presentes en cada cosa que hacemos. Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan: los valores no se ven, no se tocan. Se viven, y están cada día presentes en cada cosa que hacemos”, destacó el Presidente.

Agregó: “Estoy seguro de que somos muchos los que hoy compartimos estos valores y queremos defenderlos, más allá de lo político lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir. Los invito a seguir encarnando nuestro cambio cultural juntos, defendiendo los valores, y todo lo que podemos construir”, cerró.

Fuente: Perfil.