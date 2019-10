Macri pide asistencia masiva a votar y reelección pues precisa "tiempo", como "en Boca y la Ciudad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri le pidió hoy a la sociedad que el 27 de octubre rompa el récord de asistencia a las urnas de 1983 y le otorgue la reelección porque necesita "tiempo para resolver problemas importantes", como lo hizo, dijo, durante sus gestiones "en Boca Juniors y en la Ciudad" de Buenos Aires, y reiteró que hay "un país mejor" para toda la ciudadanía. Macri hizo el llamamiento en San Miguel de Tucumán, en otra de sus marchas del "Sí, se puede", como parte de su campaña para las elecciones generales del 27 de octubre, donde, además, anunció que ampliará por dos años el fomento al bioetanol (de 2021 a 2023), para "garantizar el empleo" a los habitantes tucumanos. Asimismo, aseveró que "vamos a seguir la batalla contra el narcotráfico hasta el final. No queremos más droga en nuestras familias, sino cuidar nuestra juventud, y sé que Dios nos ilumina en esa batalla". "Desde acá, donde arrancó la Argentina y la Independencia, decimos que vamos para el futuro", sostuvo Macri, quien reiteró que hay "un país mejor para nosotros, para nuestros hijos y nietos". A la vez pidió a la gente que vayan a votar el 27 de octubre para tener "la mayor participación desde 1983", cuando en el retorno de la democracia, y en los comicios que ganó Raúl Alfonsín, asistió a las urnas casi el 86% del electorado. Macri habló al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en la Plaza Independencia, en la capital provincial, ante una multitud que fue a darle su apoyo en su búsqueda de la reelección por Juntos por el Cambio. Distendido y de buen humor, el presidente interactuó con los militantes que llegaron a la esquina de 24 de Setiembre y Laprida y les expresó que "para dar vuelta esta elección hay que transmitir la convicción de que estamos cerca de la Argentina que todos queremos, y para eso tenemos que cambiar la historia para siempre". Macri invitó a los tucumanos a concurrir a las urnas el último domingo de octubre, ya que, dijo, "necesitamos contar con la mayor participación de la historia desde 1983". "Tenemos muchos problemas por resolver y que son importantes", reconoció el jefe de Estado, quien advirtió que "tres años y medio es poco tiempo para resolver esos problemas que llevan décadas en el país y sólo se arreglan aceptando el desafío de construir el futuro". Para solucionar esos inconvenientes Macri pidió "tiempo" a la sociedad y comparó la situación con sus gestiones al frente del club Boca Juniors y del gobierno porteño dos experiencias en las que, dijo, "nos dimos tiempo e hicimos cosas que parecían imposibles". "Resolvimos problemas, pero hay otros por resolver que también son importantes, y para eso nos tenemos que dar tiempo. Es lo mismo que me pasó en Boca (donde fue presidente) y nos pasó en la Ciudad" de Buenos Aires, de la que fue jefe de Gobierno, sostuvo. Recordó que decidió participar en la política "por y para ustedes", tras lo cual enumeró una serie de objetivos comunes de los argentinos. "Nos unen muchas cosas como cuidar la democracia, vivir en paz y en libertad, respetar al otro, querer construir y no destruir, creer en la honestidad, rechazar la impunidad, nunca bajar los brazos y dejarle un país mejor a nuestros hijos", detalló. Seguir la lucha contra el narcotráfico "hasta" el final fue una de las promesas que le hizo a la multitud y aseveró que "no queremos más droga en nuestras familias". "Tenemos que cuidar a nuestra juventud y Dios nos ilumina en esa batalla", enfatizó, Uno de los anuncios esperados por los tucumanos fue la ampliación de la ley del bioetanol, que vence en 2021 y será prorrogada hasta 2023. "Les quiero anunciar que vamos a extender la ley de bioetanol del 2021 al 2023, para garantizar el empleo a los tucumanos", precisó Macri. Además, el mandatario afirmó que su administración seguirá "llevando Internet hasta la última escuela de Tucumán para que todos sus hijos tengan la misma información que cualquier alumno del mundo y accedan a mejor educación". También destacó la llegada del limón, uno de los principales productos de exportación que tiene Tucumán, hacia nuevos mercados internacionales, como el reciente primer envío a la India. Macri llegó por la tarde al aeropuerto Benjamín Matienzo donde fue recibido por el ministro de Gobierno, Regino Amado, y en todo momento estuvo acompañado por el diputado nacional José Cano, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez y el subsecretario del Interior y candidato a diputado nacional, Domingo Amaya. El mandatario se dirigió primero a Yerba Buena, donde supervisó obras y dialogó con vecinos, y luego se trasladó en caravana hacia la Plaza Independencia. En declaraciones a la prensa local antes del acto, Macri señaló que su gestión encontró una situación "más dura" de lo previsto, pero recalcó que "ahora viene algo distinto". Y consideró que para combatir la pobreza es necesario que "haya crédito para las pymes, estabilidad macroeconómica y que el peso valga". El presidente subrayó que los argentinos ya "estamos llegando a la otra orilla y lo peor que podemos hacer es volver a la orilla de la que habíamos venido", porque "agregándole los problemas del pasado no vamos a resolver los del presente".