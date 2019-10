Macri pidió cuidar "nuestro voto" y que la participación electoral el día 27 sea la mayor desde 1983

El presidente Mauricio Macri pidió hoy en Bahía Blanca "cuidar nuestro voto" el 27 de octubre y que "todos vayan a votar", además de llamar a "defender nuestras ideas, nuestras convicciones, sin agresión". "Esto tiene que llevarnos a que esta elección del 27 de octubre tiene que ser la de mayor participación desde 1983 y eso lo debemos hacer todos juntos, que todos vayan a votar", enfatizó. El jefe de Estado formuló estos conceptos esta tarde al encabezar en la plaza Rivadavia de Bahía Blanca un acto en el marco de la marcha del "Sí se puede" de cara a las elecciones del 27 de octubre. El acto se llevó a cabo frente al Palacio Comunal donde Macri estuvo acompañado por el intendente Héctor Gay, la gobernadora María Eugenia Vidal, el vicegobernador Daniel Salvador, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la primera dama Juliana Awada. Ante vecinos de Bahía Blanca y de la región, Macri afirmó: "vine acá a escuchar, que lo digan desde el corazón si se puede dar vuelta ésta elección". "Esto requiere de mucho compromiso, de mucho amor, corazón, porque nosotros sentimos en el corazón este momento que estamos viviendo en la Argentina y queremos transmitirlo a todo aquel en el cual convivimos diariamente", expresó. También dijo que "hoy pueden estar enojados por todo esto que hemos vivido y que estamos viviendo" por lo que "a ellos, que los tenemos al lado, tenemos que decirles que nos tienen que acompañar, que tenemos que seguir juntos, que lo que estamos haciendo vale la pena, es para siempre, sin mentiras". En ese sentido expresó que "tenemos que cuidar nuestro voto y además de eso tenemos que decirles a nuestros amigos, familiares, que participen en esta marcha, que se sigan sumando". Ante el público presente, muchos con banderas celestes y blancas con el lema de Sí se puede, el Presidente afirmó que "necesitamos darnos cuenta que somos cada día más los que hemos decidido no resignarnos". Macri convocó a "participar en las redes, defender nuestras ideas, nuestra convicción sin agresión, pero sí estando presente para decir la verdad de lo que hemos hecho, de lo que nos falta, de lo que vamos a hacer". Además sostuvo que "estamos acá porque queremos cuidar la democracia, queremos vivir en paz, porque amamos la libertad, porque le damos valor a la honestidad, porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos". "Estamos acá porque respetamos al otro, estamos acá porque le decimos no a la impunidad, estamos acá porque nunca bajamos los brazos" afirmó Macri ante el aplauso y el Sí se puede que cantaban los presentes. Luego señaló que "éstos últimos tiempos fueron muy difíciles, especialmente este último año y medio. Sé lo que ha sido llegar a fin de mes, que te cueste, no llegar y la tarjeta, y volver a empezar". También comentó que la clase media ha "hecho el mayor esfuerzo, lo sé, lo entendí", y expresó: "Quiero decirles que lo que viene es distinto, que vuelve el crecimiento, el empleo, la mejora del salario, el alivio a fin de mes, al alivio del bolsillo". "El esfuerzo que ustedes han hecho no ha sido en vano, porque empezamos a resolver varios de los problemas que arrastramos desde hace más de 70 años", subrayó para añadir: "Por eso valió la pena, porque hoy estamos mucho mejor parados que hace 4 años y por eso vamos a crecer", vaticinó. Macri destacó las obras realizadas en la ciudad y en la región como "la ruta 3, 33, 35, la importancia del agua, de los miles de metros de cloaca, de agua potable y desagües pluviales" y resaltó "la importancia de que el puerto de Bahía Blanca este año va a tener récord de actividades en su historia, Bahía Blanca se está transformando en la potencia en la energía renovable", puntualizó. También el Presidente sostuvo que con la gobernadora María Eugenia Vidal, con Daniel Salvador y Cristian Ritondo "hemos dado batalla a algo que afecta el núcleo más importante que Dios nos ha dado, es la familia, y para defender la familia nos hemos jugado todo para enfrentar el narcotráfico como nunca antes". Por último el jefe de Estado le dijo a los jóvenes presentes en el lugar que "éste octubre es un octubre que no se va a volver a repetir" al indicarle a un joven de nombre Javier que "cuando tus hijos te pregunten dónde estabas en octubre del 2019 vas a contestarle que estaba haciendo historia".