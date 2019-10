Manchester City, con el "Kun" Aguero de titular, recibirá a Aston Villa por la Premier League

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Manchester City, el actual campeón de la Premier League, y que tiene como figura al argentino Sergio "Kun" Agüero, y a su compatriota Nicolás Otamendi entre los suplentes, recibirá mañana a Aston Villa, en uno de los cinco partidos que darán continuidad a la décima fecha del certamen.



El City, dirigido por el español Pep Guardiola, que se ubica segundo en la tabla de posiciones con 19 puntos, a seis del líder e invicto Liverpool, viene de recuperar la senda del triunfo al vencer en la fecha pasada al Crystal Palace por 2-0.



Agüero, ex delantero de Independiente y del Atlético de Madrid, comparte la cima de la tabla de goleadores con el inglés Kevin Bakumo-Abraham (Chelsea), ambos con ocho tantos en nueve fechas.



Por otra parte, el West Ham United, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini (ex DT de San Lorenzo y River), que cuenta con los argentinos Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini, recibirá en el estadio Olímpico de Londres a Sheffield United.



La jornada sabatina en Inglaterra se completa con los encuentros entre Everton ante el Brigthon And Hove; Watford (Roberto Pereyra)-AFC Bournemouth; y Burnley-Chelsea (Wilfredo Caballero).



El domingo, se cerrará la fecha con cuatro partidos, donde Liverpool (actual campeón de Europa) y Tottenham Hotspur, volverán a verse las caras, cuatro meses después de haber protagonizado la final de la Champions League en Madrid.



Tottenham, con los futbolistas argentinos Juan Foyth, Giovani Lo Celso, Eric Lamela y el arquero Pablo Gazzaniga, y dirigido por el santafecino Mauricio Pochettino, obtuvo tres triunfos, tres empates y tres derrotas, en tanto, el equipo del alemán Jürgen Klopp, en la actual competencia, se mantiene invicto con ocho victorias y un empate, el que logró el fin de semana pasado en el clásico ante Manchester United.



El domingo también jugarán Newcastle, que cuenta con el defensor argentino Federico Fernández (ex Estudiantes) ante el Wolverhampton; Arsenal (Emiliano Martínez)-Crystal Palace; y Norwich City (Emiliano Buendía)-Manchester United (Marcos Rojo y Sergio Romero).



Las principales posiciones las encabeza el Liverpool con 25 puntos; Manchester City 19; Leicester y Chelsea 17; Arsenal 15; y Crystal Palace 14.