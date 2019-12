Marco Torsiglieri no continuará en Gimnasia y Esgrima La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor Marco Torsiglieri no continuará en Gimnasia y Esgrima La Plata en la temporada 2020 por lo que se convirtió hoy en el segundo jugador desvinculado del equipo que conduce Diego Armando Maradona.



El experimentado zaguero de 31 años se había incorporado al "Lobo" platense en el último mercado de pases, luego de haber jugado Lanús pero no logró afianzarse en el esquema pretendido por el cuerpo técnico y al no haber rendido se llegó rápidamente a un acuerdo para finalizar un vinculo contractual que vencía en junio de 2021, informaron fuentes del club.



De igual modo, la Comisión Directiva de Gimnasia avanzó con la salida del delantero paraguayo Pablo Velázquez, quien no está en la consideración de Maradona.



En el presente mercado de pases, Gimnasia logró la contratación del mediocampista colombiano Harrinson Mancilla (Cúcuta) y está a un paso de cerrar tanto la llegada de su compatriota Jonathan Agudelo, procedente del mismo club, como la Matías Pérez García, ex Tigre.