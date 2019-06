Marinero les ofreció a contratados trabajar medio mes por la reducción de sueldo

La decisión de reducir hasta un 50 por ciento el sueldo a los contratados caldeó los ánimos en Iglesia y llevó la situación al límite. Tanto es así que el intendente, Marcelo Marinero, tuvo que dejar el edificio municipal custodiado por la Policía de San Juan. Antes de eso y en una picante reunión que mantuvo con los empleados les ofreció trabajar sólo la mitad del mes para compensar la pérdida del salario que pretende llevar adelante.

“Lleguemos a un arreglo, trabajen sólo 15 días del mes”, propuso el intendente ante una marea de trabajadores que, a los gritos, le reprochaba la propuesta. En el mismo sentido añadió “podemos seguir como estamos ahora (a cobrar los sueldos sin ninguna quita) pero van a cobrar cada 3 o cuatro meses”. Esto en clara alusión a que hoy el municipio no cuenta con los recursos financieros para pagar el sueldo a 1.500 contratados. Hay que recordar que Marinero pretende llevar adelante una reducción que alcanzar el 50 por ciento en algunos contratos.

“Hace mucho tiempo gano $5.500 y no recibo aumento. Trabajo de lunes a lunes y no es posible que hoy el intendente quiera que gane $3.000. Yo no tengo familia, pero este dinero me sirve para estudiar. Si me bajan el sueldo no podré seguir estudiando”, comentó una de las contratadas.

Si bien es cierto que la decisión de Marinero es bajar los salario, la medida todavía no está firme y el próximo lunes habrá un nuevo encuentro con los trabajadores para determinar los pasos a seguir.

“El intendente propuso trabajar sólo la mitad del mes, pero ciertamente esto nos deja mucho más a la deriva. Si trabajamos 15 días, vamos a cobrar cuando ellos quieran”, añadió otro de los contratados.

Otras de las cuestiones que informó Marinero y que también recogió el descontento de los trabajadores fue que el sueldo del mes de mayo recién será abonado en la segunda quincena de julio. Desde la intendencia aducen que la caída en los ingresos por Regalías Mineras no viene siendo buena y esto puso en jaque las arcas departamentales. En contraposición hay que decir que por la ley de Coparticipación que sancionó la provincia el departamento recibe más recursos. A pesar de esto no hay dinero para cumplir con las obligaciones ya contraídas, lo que pone en evidencia la mala administración de Marinero en el municipio.

Para cerrar hay que decir que DIARIO HUARPE en reiteradas oportunidades intentó comunicarse con el jefe comunal, pero la misión resultó imposible

La mirada provincial

El ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, habló con este medio sobre la difícil situación que atraviesa el departamento cordillerano y adelantó que la provincia analizará la situación para ver si puede colaborar o no. En el mismo sentido añadió que “en Iglesia con el ingreso que tienen por Regalías Mineras y Coparticipación Provincial debería alcanzar para que no tengan ningún sobresalto económico”. Además dejó en claro que hubo una mala administración de los recursos por parte del intendente.