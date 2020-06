Marley revela el tip secreto que le recomendó Jennifer Aniston para verse y sentirse mejor

Alejandro “Marley” Wiebe cumplió 50. “Sí, un número grande”, que advierte no significa más que eso, “porque la edad calendario pocas veces coincide con la que uno siente”. Cincuenta, que lo hacen “más seguro que nunca antes, frente a las decisiones y frente al espejo”.

“La edad suele mejorar a los hombres”, dice Marley convencido. “Y en mi caso, creo que es es así. ¡Qué cara de boludo tenía!…hoy la disimulo un poco más”, bromea antes de contar que mediante una dieta setogénica bajó diez kilos, y los chocolates del aislamiento “¡me trajeron tres!”. Aquí revela los hábitos personales claves que le hacen afirmar “me gusta lo que veo en el espejo”.

1. “Cuido mucho mi piel. Quisiera ser más prolijo para usar el set de cremas y máscaras que tengo en el baño”, cuenta. “Pero con Mirko es muy difícil disponer de cuarenta minutos –risas–, así que no usaré cada una en el orden correcto, pero hago lo que puedo. Visito a una dermatóloga con la que hago quelaciones, estimula el colágeno y me coloca hilos tensores”.

2. Hago fasting (ayuno intermitente), trato de no comer durante períodos de dieciséis horas.

3. “Sólo desayuno clorofila de pasto trigo sembrado especialmente –ideal para quienes sufrimos problemas estomacales– y jugo de apio”, dice. “Por lo general, recibo, de una empresa dedicada a esto, los tubitos congelados de ambas preparaciones”. La fascinación por el apio comenzó luego de uno de sus viajes a Hollywood. “Había leído un artículo en el que Penélope Cruz (46) contaba que lo tomaba en ayunas. Y más tarde, Jennifer Aniston (51) me lo recomendó durante una entrevista. El apio tiene propiedades desintoxicantes. Barre las toxinas del organismo, limpia el organismo. Dije, ok, si ellas se vena así….¿Por qué no? (risas)”.