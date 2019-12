Martín Guzmán, el joven economista a cargo del desafío de renegociar la deuda nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El joven y prestigioso economista Martín Guzmán, egresado en 2005 de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con un máster y doctorado en la Universidad de Brown, Estados Unidos, será el encargado de comandar la renegociación de los abultados vencimientos de la deuda pública nacional.



"Es un joven muy preparado" dijo el presidente electo, Alberto Fernández, a la hora de presentar su Gabinete de ministros quien prometió que a partir del 10 de diciembre se sabrá "lo que hemos pensado para sacar al país de la frustración".



Guzmán, especializado en deuda soberana, macroeconomía y desarrollo económico, dictó meses atrás un curso intensivo sobre Deuda Soberana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



"Planteo que para empezar a resolver la crisis es necesario un reperfilamiento lo suficientemente elaborado como para asegurar la sostenibilidad de la deuda (y por ende la capacidad de repago), que incluya no solo a los vencimientos de capital sino también a los intereses", escribió el 31 de octubre pasado en su cuenta oficial de Twitter.



Si bien Guzmán reside desde hace 11 años en Nueva York, donde trabaja como profesor de la Universidad de Columbia (se desempeña como Asistente de Investigación en la Universidad de Columbia y director del Journal of Globalization and Development), desde poco antes de las últimas elecciones nacionales se trasladó a la Argentina para comenzar su labor junto al presidente electo, Alberto Fernández.



Desde entonces Guzmán expuso sus ideas en diversas entrevistas concedidas a medios locales y presentó en la XII Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), el pasado 19 de noviembre en Ginebra, Suiza, el documento "Resolución de crisis de deuda soberana: ¿esta vez será diferente?".



"Argentina será el próximo gran test para el actual (no-)sistema de resolución de crisis de deuda soberana. ¿Será funcional el sistema esta vez a resolver la crisis en tiempo y forma?", se preguntó en otro tuit.



Uno de los principales problemas que identifica Guzmán es lo tarde que suelen llegar las negociaciones en la búsqueda de cumplir con los contratos, cuando ya se sabe que en el mediano plazo no se pueden cumplir:la diferencia entre los compromisos de pago y los recursos de hacer frente a los mismos.



A la vez, sostiene que como las negociaciones suelen demorarse, el alivio que generan es muy reducido y en estos casos la recuperación económica para hacer frente a los compromisos termina recayendo en la suerte (por ejemplo, un aumento en los precios internacionales de los commodities, algo que no se avizora para los próximos años).



Sin esa fortuna, el economista, discípulo del premio Nobel de Economía (2001) Joseph Stiglitz, uno de los mayores críticos de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), advierte que se entra en una espiral recesiva y se profundiza el ajuste fiscal en la búsqueda de conseguir dólares para pagar los compromisos.



Se genera así una depresión de la demanda que impacta negativamente en la producción, recorta los impuestos recaudados e induce a nuevos ajustes.



Guzmán es investigador del IEEP-Baires (Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA-Conicet) y también miembro del Institute for New Economic Thinking Taskforce on Macroeconomic Efficiency and Stability (Nuevo Grupo de Trabajo de Pensamiento Económico sobre Eficiencia y Estabilidad Macroeconómicas, presidido por el propio Stiglitz).



En el terreno futbolístico se define como "tripero", es decir, hincha del "lobo", Gimnasia y Esgrima de La Plata.