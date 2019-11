Martin Palermo dejó Pachuca tras no poder clasificar a la Liguilla mexicana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex delantero de Boca Juniors, Martín Palermo, decidió terminar hoy su vínculo con el Pachuca de México, club del que dejará de ser el entrenador, tras común acuerdo con la dirigencia de la institución



El equipo quedó en el noveno puesto, no pudo clasificarse a los 'playoffs' y a pesar de que los 'Tuzos' vencieron en la última fecha de la fase regular por 2 a 0 a Pumas UNAM, la combinación de resultados del que dependía no le salió favorable y no pudo quedar entre los ocho mejores que definirán el título.



En ese encuentro, Pachuca alineó al arquero santafesino Rodrigo Rey (ex Godoy Cruz y Newells Old Boys) y al volante neuquino Rubens Sambueza (ex River). En el banco estuvo el defensor central Gustavo Cabral (ex Racing Club). En Pumas jugó el lateral rionegrino Victor Malcorra (ex Aldosivi y Unión).



Aunque el contrato del máximo goleador de la historia xeneize vencía a fin de año, la dirigencia y el técnico llegaron a un acuerdo para rescindirlo. "Al haber concluido la relación contractual de trabajo de Martín Palermo, como director técnico del equipo Pachuca de mutuo acuerdo se ha decidido no continuar con dicha relación laboral", publicó la directiva mexicana, a través de un escueto comunicado de prensa.



"Agradecemos su profesionalismo y entrega mostrados en todo momento durante su gestión", cierra el informe, publicado en sus redes sociales.



La salida del "Loco" del centenario club del estado de Hidalgo podria abrirle las puertas a un posible retorno a Boca Juniors, en funciones de técnico o gerente deportivo, aunque las convulsionadas elecciones presidenciales del club de la Ribera, para el domingo 8 de diciembre, pueden marcar el futuro del otrora goleador.



La Liga Mexicana finalizó hoy su etapa regular, con la victoria del Guadalajara 3-1 sobre el Veracruz, que tuvo de titulares a los volantes argentinos Gabriel Peñalba (ex Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata), y Gaspar Iñíguez (ex Argentinos Juniors).



Toluca y el lider Santos Laguna igualaron 2-2 con las presencias en el once local del zaguero Jonatan Maidana (ex Boca y River), del volante Alexis Canelo (ex Quilmes) y del atacante Emmanuel Gigliotti (ex Independiente) autor del primer gol.



Por último, Tigres derrotó como visitante 2-1 a Juárez. En el ganador jugó en el arco el rosarino Nahuel Guzmán (ex Newells Old Boys) y los mediocampistas Guido Pizarro (ex Lanús) y Lucas Zelarayán (ex Belgrano).



En los "Bravos" de Juárez fue titular Mauro Fernández (ex Estudiantes de La Plata) y en el banco estuvo Gabriel Hachen (ex Newells Old Boys).



Los ocho clasificados para los Playoffs 2019 son; Santos Laguna 37 puntos, León 33, Tigres 32, Querétaro, Necaxa y América 31, Morelia y Monterrey 27.