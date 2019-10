Más de un millón de manifestantes llenaron las calles de Londres en contra del Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Bajo consignas como “el Brexit es una locura” o “Juntos por la decisión final”, más de un millón de personas marcharon hoy por el centro de Londres para pedir que se frene el Brexit, mientras el Parlamento postergó una definición sobre el nuevo acuerdo que alcanzaron Boris Johnson y los representantes de la Unión Europea (UE).



Los manifestantes que llegaron de todas parte del Reino Unido en respuesta a la convocatoria del grupo de lucha People's Vote, partieron desde Hyde Park, en el centro de Londres hasta la Plaza del Parlamento donde escucharon en un palco a políticos y celebridades partidarios de la UE, entre los que estaban el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, y el actor de Star Trek, Patrick Stewart.



Había numerosos carteles críticos contra Johnson y Dominic Cummings, su principal asesor y responsable de la campaña "Vote Leave".



Un muñeco gigante con la figura de Boris Johnson como una marioneta operada por Cummings, fue presentada por el grupo People's Vote.



"Soy británica de origen alemán, mi marido es británico, mi madrastra es portuguesa, mis colegas son españoles o italianos y mi perro es inglés. Por favor no me dejen sola con el perro, amo la UE", gritaba una mujer de unos 40 años durante la marcha.



Sólo había unos pocos manifestantes partidarios del Brexit que participaban de la marcha con carteles stikers de "Love EU" y provocaban a la gente con cánticos anti UE que enseguida fueron separados por la policía.



La manifestación se realizó durante una sesión extraordinaria celebrada en el Parlamento británico y fue la primera vez desde el conflicto de Malvinas en 1982, en lo que se denominó el "Súper Sábado".



Una lluvia torrencial llegó justo en el momento en que los parlamentarios votaron por una enmienda que obliga a Boris Johnson a solicitar un retraso en su acuerdo de Brexit pero no evitó el júbilo y los aplausos de la gente.



"El Brexit que nos vendieron con el referéndum no tiene nada que ver con el que están poniendo ahora encima de la mesa. Ahora sabemos lo que hay", dijo a Télam, uno de los integrantes de la organización, Joan Pons Laplana, que se encontraba en el lugar.



"Esto es una pequeña victoria, porque lo que se ha hecho es ganar dos o tres semanas hasta que todos los partidos políticos y la gente misma evalúe este nuevo acuerdo", expresó.



Aunque consideró que el problema no está solucionado porque dentro de dos semanas se estará en el mismo lugar, al menos -sostuvo- "estamos luchando".



"Ha venido gente de todo el Reino Unido. Autobuses con gente de Escocia, Gales, Chesterfield y Liverpool. Días como hoy valen la pena, porque son un recargo de energía. Esto nos muestra que no estamos solos, somos muchos luchando".



“Venir aquí y ver que hay más de un millón de personas nos hace pensar que no estamos tan equivocados y que vale la pena luchar por lo que creemos.



El resultado no lo sé, pero al menos yo podré ver la cara a mis hijos y decirles que yo luché por su futuro", concluyó.



El Parlamento aprobó hoy una enmienda que pone en suspenso la aprobación del nuevo acuerdo con Bruselas hasta que los diputados tengan tiempo de debatir y votar los términos legales.



La enmienda obliga al primer ministro a pedir una nueva prórroga a la UE antes de la medianoche de hoy, aunque Johnson insiste en que en que está decidido a cumplir con la fecha de salida del Reino Unido de la UE el 31 de octubre.