Matías Garrido: "El domingo vamos a ir en busca del objetivo que es la clasificación"

Una tarde soñada tuvo el pasado domingo Matías Leonardo Garrido. El talentoso jugador de Sportivo Desamparados marcó el único gol del partido por el cual, el Puyutano, terminó ganándole a Sansinena de General Cerri, de Bahía Blanca, por 1 a 0.

"Gambetita", como se lo conoce en el ambiente futbolístico, hizo la diferencia adentro del área en tan sólo cinco minutos del primer tiempo e hizo la diferencia para que su equipo gane un partido clave para sus aspiraciones de seguir en competencia en el Torneo Federal A.

El gol ante Sansinena fue el segundo desde su vuelta a Desamparados, ya que anteriormente le había convertido un gol a otro equipo de Bahía Blanca como Olimpo por la 20º fecha del Federal A, el 29 de agosto del corriente año en el empate 2 a 2.

El talentoso jugador surgido en las divisiones inferiores de Peñarol, tiene 35 años, regresó a Desamparados proveniente del Olimpia de Honduras donde fue tricampeón en el equipo dirigido por Pedro Troglio. Su regreso a San Juan se dio porque su esposa e hijas querían vivir en San Juan y fue Desamparados quien le volvió a abrir las puertas como hace una década, donde vistió la camiseta del Víbora en aquel histórico ascenso a la Primera B Nacional de la temporada 2011.

Garrido dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE contando el momento vivido con el gol de la victoria el domingo y lo que se le viene a Sportivo de cara a la última fecha contra Juventud de San Luis, donde se jugará nada menos que la clasificación.

"Gambetita" Garrido festejando su gol con la hincha de Sportivo a sus espaldas / Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE

-¿Qué significó hacer el gol de la victoria?

El del domingo fue un triunfo muy importante porque nos permite seguir dependiendo de nosotros mismos, por lo tanto estoy muy felíz de haber superado otra instancia decisiva para seguir en carrera. Muy contento por el gol porque sirvió para ganar, eso me hace muy felíz, pero el trabajo del equipo fue muy bueno aunque un poco sufrido, pero se logró lo que queríamos.

-¿Se lo dedicaste a tu familia que estaba en la tribuna, por algún motivo en especial?

Si, se lo dediqué a mi mujer, mis hijas y mi hermano porque pudieron ir a la cancha y disfrutaron del partido, por eso les regalé el festejo del gol.

-¿Ayer jugaste el mejor partido desde tu vuelta?

Creo que fue un lindo partido, en lo personal me sentí muy bien más allá del gol, pero a pesar que nos replegamos demasiado, fuimos muy sólidos. El rival nos llevó a meternos muy atrás por su buen juego aéreo, pero gracias a Dios mi gol pudo ayudar al equipo a ganar.

-¿Te costó adaptarte nuevamente a la categoría cuando regresaste de Honduras?

Si me costó un poco, porque venir de otro fútbol, de otra categoría me hizo sentir un poco lo que fue el proceso, si bien cuando yo llegué el equipo no estaba pasando un momento tan bueno, hubo un cambio de técnico y una nueva adaptación, tuvimos una racha que no fue para nada buena, pero por suerte nos sobrepusimos a todo eso y hoy estamos de nuevo en la pelea, aunque sabemos que no alcanza y el dommingo vamos a ir en busca del objetivo de la clasificación.

-¿Cómo ves al equipo para la última fecha?

Marcelo -Fuentes- nos pide intensidad, que nos posicionemos bien, el equipo se va adaptando a cosas como lesiones o expulsiones, pero al que le toca entrar lo hace bien, entonces eso demuestra la calidad de personas y jugadores que hay, ya que todos queremos meternos en la clasificación.

-¿Tenés 35 años, podemos ver a Garrido mucho tiempo más o estás pensando en un posible retiro?

Ojalá, mi idea es seguir disfrutando del fútbol aunque no se por cuanto tiempo más, a mi edad me siento muy bien y lo estoy disfrutando mucho y sobretodo a un lugar donde viví cosas muy lindas en otras épocas, pero hoy en día estamos en la pelea de una clasificación y eso al jugador lo motiva, después el tiempo dirá pero mientras lo pueda seguir disfrutando, esperemos poder seguir haciéndolo por mucho tiempo más.

-¿Has pensado en el día después de dejar el fútbol? ¿Seguirías ligado al fútbol o harías otra cosa?

No se que irá a suceder, seguramente estaré ligado en algún ámbito del fútbol pero no se en qué.

-¿Qué mensaje le das al hincha de Sportivo pensando en la última fecha?

Sólo palabras de agradecimiento a la gente de Desamparados porque acompañó en estas instancias, siempre es lindo tener el apoyo de ellos y decirles que confíen en este equipo porque nosotros pelearemos al máximo por lograr la clasificación, ojalá se pueda lograr.