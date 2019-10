Mayoría de alzas en el mercado de granos de Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios de los granos operaron hoy con mayoría de alzas en el mercado de futuros de Chicago. Los futuros de trigo cerraron con ligeras subas, alentadas por operaciones de compras técnicas. La posición diciembre se cotizó a US$ 187,8 la tonelada, US$ 1,1 más que en el cierre anterior. Aportó fortaleza adicional a las cotizaciones las preocupaciones en torno a la ola de frío que avanza sobre las llanuras de Estados Unidos. Por su parte, los futuros de maíz cerraron la jornada sin importantes variaciones. En este caso, el contrato diciembre finalizó en US$ 156,6 la tonelada, sin cambios con relación al viernes. Pesan en el mercado las operaciones de toma de ganancias, después de que el contrato de maíz más activo registrara el viernes su mayor ganancia diaria (en términos porcentuales) desde noviembre de 2018. Los precios del maíz alcanzaron un máximo en dos meses durante la rueda nocturna. Las pérdidas están limitadas por los pronósticos de lluvia que retrasarían la cosecha en el Medio Oeste de Estados Unidos. En tanto, los futuros de soja cerraron con alzas en la jornada de hoy y la posición noviembre registraba un alza de US$ 1,7 hasta US$ 345,6 la tonelada. Los precios de la oleaginosa estadounidense tocaron un máximo de 16 meses durante la jornada, respaldados por los temores de que el clima frío durante el fin de semana perjudicara la salud de los cultivos del Medio Oeste en un momento en que los suministros norteamericanos se restringen. Todavía se mantiene la cautela en torno al acuerdo comercial parcial al que habrían arribado China y los EEUU.