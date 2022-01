Medios internacionales ya anuncian la suspensión de la Vuelta a San Juan

Al parecer, la Vuelta a San Juan se suspendería por segundo año consecutivo. Al menos eso es lo que indican medios internacionales sobre esta carrera de ciclismo que estaba anunciada para llevarse a cabo entre el 30 de enero y el 6 de febrero.

El medio italiano que dio la noticia a través de Twitter fue La Gazzetta dello Sport que, por medio de esa red social informó: “Según nuestras fuentes la @vueltasanjuanok lamentablemente no tendrá lugar del 30 de enero al 6 de febrero. Mañana tal vez haya una comunicación oficial”, escribieron.

Info @Gazzetta_it - according to our sources @vueltasanjuanok unfortunatly won't take place from 30 january to 6 february. Tomorrow maybe official communication. Many stars (among others @GannaFilippo @eliaviviani @petosagan) have to change scheduled for season start