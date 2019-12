Melella juró como gobernador de Tierra del Fuego en un acto repleto de gestos al Gobierno Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, juró esta tarde en el cargo durante un acto realizado en la ciudad de Ushuaia, en el que llamó a "poner de pie la provincia y al país con Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner)", y se comprometió a "generar trabajo, justicia social y riqueza distributiva".



El ex intendente de la ciudad de Río Grande, un radical K nucleado en el partido "Concertación Forja", recibió los atributos de mando de parte del mandatario interino Juan Carlos Arcando, quien gobernó la provincia una semana porque la ex gobernadora Rosana Bertone renunció para asumir como diputada.



Melella, vestido de suéter azul y camisa celeste, sin saco ni corbata, brindó un discurso ante la gente reunida en el Polideportivo Municipal de la capital fueguina, al que no asistieron autoridades del Gobierno nacional, pero donde sí se proyectó un video con un saludo del presidente Alberto Fernández.



"El país y la provincia atraviesan una situación crítica. Ambos Estados están altamente endeudados y sin empleo. Nuestra prioridad es generar trabajo y acompañar el proceso que se producirá a nivel nacional", aseveró el gobernador fueguino en uno de sus múltiples guiños a sus referentes kirchneristas.



En esa línea, anticipó que el presidente Fernández anunciará en poco tiempo la extensión del subrégimen industrial promocionado vigente en el distrito, pero "no para beneficiar a las empresas más grandes sino a sus trabajadores", señaló.



Al respecto, dijo que Tierra del Fuego "en lugar de reconvertir su industria, buscará ampliar la matriz productiva".



Melella, quien en junio le ganó las elecciones a la peronista Bertone, enumeró una serie de proyectos que enviará para su tratamiento a la Legislatura, entre ellos uno de "emergencia económica pero que no quitará derechos sino que pondrá al Estado al frente de la situación", afirmó.



Además, adelantó que llamará a "paritarias libres y reales", que impulsará una reforma de la justicia para que "la política no se inmiscuya en el nombramiento de los jueces" y que creará una empresa de hidrocarburos del Estado para explotar "el gas y el petróleo que son recursos públicos fueguinos", sostuvo.



En otro orden, mencionó que conformará una secretaría de Energía, y que el Banco de Tierra del Fuego (BTF) servirá de fomento para la producción y la creación de empleo, mientras que también se pondrá en marcha una línea de créditos para el sector privado no bancarizado, con recursos propios del Estado.



El primer gobernador del país en asumir públicamente su condición de homosexual destacó la conformación de un gabinete político en el que "el 75% de sus integrantes serán mujeres", a la vez que comunicó una "reducción del 50%" de la planta política estatal y una fuerte inversión en infraestructura para que "ningún vecino de la provincia esté privado de agua, gas, electricidad y cloacas", aseveró.



Melella, que durante el acto de jura rompió el protocolo para cederle la palabra a su compañera de fórmula y vicegobernadora Mónica Urquiza, también anticipó la creación de un "Instituto Fueguino Antártico" y la continuidad de una secretaría de temas vinculados con las Islas Malvinas.



"Con la Antártida y las islas del Atlántico Sur, esta es la provincia geográficamente más extensa del país. La provincia que defendieron (Raúl) Alfonsín y (Néstor) Kirchner. Y la que vamos a poner de pie entre todos, sin dejar a nadie afuera", remarcó el mandatario fueguino que gobernará hasta 2023.