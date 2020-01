Memoria Activa denuncia que "se quiso tirar a la basura" la causa AMIA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La dirigente de Memoria Activa Diana Wassner Malamud denunció hoy que "se quiso tirar a la basura la causa AMIA", al repudiar el hallazgo de material sobre el atentado a la mutual judía prácticamente abandonado en un edificio de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



"La causa es un agujero negro. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hay. Vamos a intentar recusar al fiscal que está en la Unidad Fiscal Amia, que es el sobrino de una de las encubridoras de la causa", dijo Malamud, en referencia a Sebastián Basso, pariente de la fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo.



Riva Aramayo, quien murió en 2002, visitó en la cárcel al ex reducidor de autos Carlos Telleldín y fue señalada como presunta partícipe de una negociación para que el entonces acusado involucrara a policías bonaerenses en el atentado de 1994, donde murieron 85 personas.



Basso, miembro del órgano creado exclusivamente para el caso y que estuvo a cargo del fallecido fiscal Alberto Nisman, había dicho que "no tengo atadura con nada y si hay que denunciar a alguien lo voy a denunciar".



Sobre el material hallado en malas condiciones, la dirigente de Memoria Activa dijo a El Destape Radio que "esto demuestra lo que se quiso hacer con la causa AMIA: tirarla a la basura. En el año 2015, cuando se reestructura la SIDE fuimos a desclasificar archivos y todo estaba exactamente igual".



"Todavía no tuvimos contacto con la gente del nuevo gobierno. Nuestro planteo es el mismo siempre: es necesario saber", enfatizó.