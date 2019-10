Mendoza: Demarchi, tras las elecciones, dijo estar "contento por un lado y triste por el otro"

El actual intendente de Luján de Cuyo y diputado nacional electo por Juntos por el Cambio, Omar Demarchi, aseguró hoy que el resultado obtenido ayer por su espacio político en Mendoza le genera satisfacción a nivel local, e incertidumbre a nivel nacional.



"Estamos contentos por un lado y tristes por el otro. Contentos porque hemos hecho una gran elección en la provincia de Mendoza. Pero tristes porque espero que no volvamos atrás", dijo Demarchi, que es el tercero de la lista de diputados nacionales que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo.



Según dijo, "Alberto Fernández tiene una chance de continuar hacia adelante" y "no volver a meter a la Argentina con más populismo, ni esconder estadísticas".



"Argentina no tiene más margen para jugar, así que esperemos que haya mucha sensatez de parte del gobierno (electo)", dijo.



"Alberto Fernández tiene que resolver para cuál de los sectores que aglutinó en la elección va a jugar: si da un paso hacia la izquierda compleja como los sectores que implica Grabois y compañía, o La Cámpora con alguno de los sectores más ortodoxos, creo que equivoca el camino, y en ese caso Argentina va rumbo a Venezuela", aseguró.



"Por el contrario, si le pone sensatez y va por el camino de la prudencia, de cuidar el gasto, y de equilibrar finalmente los números, que es lo que Argentina necesita, va a encontrar en nosotros mucha responsabilidad, pero él primero tiene que resolver con cuál de las cartas con las que jugó en la elección va a gobernar", sentenció Demarchi.



En relación a su futuro ingreso en la cámara baja, el referente del Pro sostuvo: "Yo no tomé la decisión de entrar en esta lista por expectativas personales, porque además era muy difícil ese tercer lugar".



"Lo hice porque me invitó el gobernador (Alfredo) Cornejo porque entendía que era la forma en que yo podía aportar al proyecto de transformación que se ha iniciado en la provincia hace ya cuatro años. Finalmente las cosas han ido bien y los resultados nos han acompañado", dijo.