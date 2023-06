Messi, Piqué y el Barcelona: las contundentes palabras de Xavi

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, dejó varias frases interesantes en las últimas horas. El mencionado tuvo una entrevista con el programa 'Gol a Gol' de TV3, en el que no se guardó nada. El estratega del Culé habló de Lionel Messi, el presente del "Blaugrana", cómo fue la salida de Gerard Piqué, el anuncio de apartamiento de Jordi Alba y otras situaciones importantes de la entidad catalana.

"Nos entenderemos más pronto que tarde. Soy consciente que ellos harán el esfuerzo hasta dónde puedan y no habrá ningún problema. Ojalá pueda seguir muchos años, acabaremos renovando. El presidente (Joan Laporta) es el líder de este proyecto, se encontró un club a la deriva en lo deportivo y lo económico. Estamos en el segundo año post Messi y se ha sufrido mucho. Pero Laporta es una persona muy valiente, nos da confianza, seguridad, tiene mucho carisma y nos sentimos como una familia", comenzó diciendo Xavi.

A su vez, Hernández expresó: "La figura de Pep Guardiola me está pesando como entrenador. No creo que sea justo. Ya me pasó cuando era futbolista. Todo el mundo ha de pasar página. A veces tienes la sensación de estar fallando a la gente. Cuando pierdes 0-3, llevas a los niños al cole y te vuelves rápido al coche, me da vergüenza el hecho de haber perdido. El Barça es una trituradora de personas".

Más revelaciones de Xavi Hernández

"Cuando debes tomar decisiones contrarias a lo que querría el jugador, empieza a ser difícil. A Piqué le tuve que decir que diera un paso al lado, que jugaría menos. Me costó incluso dormir, porque habíamos disfrutado mucho juntos. Con Jordi Alba tienes la sensación de que fallas como amigo, pero debes priorizar al equipo. A mí me pasó con Luis Enrique, no lo entiendes, tienes la sensación de que debes jugar después de tantos años como titular. Jordi se enfadó, hay que entenderlo. Pero después hubo una charla grupal y nos dijo que estaba comprometido al cien por cien. Y así fue, como Piqué", sostuvo sobre los históricos del club.

En cuanto al capitán de la "Scaloneta", Xavi Hernández dictó: "Tengo relación de amistad con Leo, nos felicitamos cuando toca y él mira siempre el Barça, y yo miro Argentina y el PSG. Valoramos si se puede incorporar futbolísticamente y nos podría ayudar, no tengo ninguna duda. A nivel institucional tampoco hay ninguna duda e incluso nos ayudaría económicamente. Muchos culés quieren que vuelva Leo Messi y corean su nombre, ahora ya depende de él diría que en un 99%".