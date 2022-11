Mexicanos destruyen al Tata Martino: "Caballo de Troya"

Después de la derrota de México por 2-0 ante Argentina, el periodista mexicano Álvaro Morales criticó a Tata Martino. El triunfo de la selección argentina dejó muy difícil a la selección centroamericana avanzar a los octavos de final. De esta forma, solo necesitará la victoria ante Arabia Saudita y esperar el resultado del otro encuentro con el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Tras el noviazgo, el periodista mexicano Álvaro Morales se pronunció contundente sobre lo ocurrido, argumentando que Martino es argentino. "Te lo dije: Gerardo 'el Tata' Martino entregó el juego tácticamente. Qué esperábamos si tenemos el Caballo de Troya en casa. ¿Quién diablos quería que yo ganara? ¿a nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos. ¿Quería que ganara su país?, comenzó diciendo.

“Hoy la afición mexicana que hizo un gran esfuerzo por venir aquí, por mucho dinero que tengamos, porque tenemos mucho dinero, estamos decepcionados. Pero, ¿qué esperamos si eres un caballo de Troya? Delató el partido tácticamente: línea de cinco contra Islandia, casi perdemos en 2021. En 2022 contra Uruguay, perdimos sin delanteros centro de referencia. En el partido contra Paraguay no usamos al delantero centro de referencia y perdimos”, disparó.

Fuertes palabras hacia el Tata Martino

Además, agregó: "¿Qué pretendía Tata Martino con esos cambios? ¿Poner el partido bruto en bandeja de plata? ¿Es eso lo que querías decir? Papá, ¿para quién conducías? ¿Para nosotros o para ellos? ¿Para quién diablos estás corriendo? ¿Quién te paga el dinero, tus casi tres millones de dólares al año? En otro lado no te pueden pagar, solo te pagamos nosotros. La prensa argentina, que es toda una comitiva que el Tata empezó a repetir hoy, 'la culpa no es del Tata, es que no tienen jugadores de élite'".

"Lo siento, nunca hemos tenido jugadores de élite y desde 1994 hasta la fecha siempre nos hemos clasificado para los octavos de final. Tenemos una fuerza de colectividad. Pero esto también es culpa de la cultura 'malinchista' de nuestros directivos. 'Todo lo que viene de Argentina es maravilloso. Les encantan los 'Cholos', Valdano (Jorge), bielsistas, menotistas. Les fascina. Y también, increíblemente, hay un sector de nuestra prensa que está muy contento, un sentimiento antiseleccionista terrible. Lo cual no es nada nuevo, viene de los años ochenta. Qué bueno que ya estemos en el otro Mundial”, dijo Álvaro Morales.