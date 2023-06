"Mi peor momento": las desgarradoras frases de Marc Márquez que entristece a todos en MotoGP

Marc Márquez no ha corrido en el actual campeonato de MotoGP por segunda vez al hilo. Con molestias en su físico y cuestiones que lo alejan de las pistas, el siete veces campeón del mundo no puede recuperar su nivel. Por ese motivo, en las últimas horas dejó declaraciones que entristecen a todos los fanáticos. En redes sociales, fue autocrítico y pone en duda lo que viene con Honda.

Antes del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen, conocido como La Catedral del Motociclismo de Velocidad, Márquez fue hasta sus redes sociales para decir que "como saben, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor".

"Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas", agregó luego Marc. "¡Muchas gracias a todos por nuestro apoyo! Hoy estaba demasiado relajado, sin empujar", le dijo también el piloto oficial de Honda en a Motorsport.

Triste presente de Marc Márquez

Por otro lado, según Mundo Deportivo, el español afirmó: "Pero llueve sobre mojado. Hemos estado en esta situación 1.000 veces, pero esta vez pasó esto. Quitando la lesión, este es el peor momento de mi carrera deportiva. Pero derrotarse es lo fácil, y yo nunca elegiré el camino fácil. Estoy en uno de mis mejores momentos, apoyado por mi familia, mi pareja, mi hermano, mi mánager, el equipo, todo ello está compensando la balanza y me hace que tenga fuerzas para seguir empujando".

Cabe recordar que su vínculo con Honda culmina en diciembre de 2024. Por esto, Alberto Puig, jefe del equipo nipón, aseveró: "Cada persona puede hacer lo que quiera, pero Honda no es una compañía que quiera retener a un piloto que no quiera estar aquí. Diría que sí, que Marc estará con nosotros, pero lo digo en base el contrato". El futuro del español deja muchas dudas y entristece a los fanáticos del motociclismo.