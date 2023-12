Michael Chandler trató de "miedoso" a Conor McGregor y se enciende la previa

El regreso al octágono de Michael Chandler y Conor McGregor es altamente anticipado en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Ambos fueron entrenadores en The Ultimate Fighter 31 (TUF), pero la colisión entre ellos aún está pendiente. Los controles de la USADA y otras situaciones han atrasado la contienda, por lo que los fanáticos están pendientes para saber cuándo se medirán dentro del octágono.

A pesar de que TUF 31 tuvo lugar a principios de este año, la espera ha sido prolongada, especialmente para McGregor, quien fue excluido del grupo de pruebas de la USADA. Con la asociación entre esta compañía y UFC llegando a su fin, Chandler cree que Conor ha estado intentando retrasar la pelea a propósito. De esa forma, el estadounidense trató de "miedoso" en cierta forma al irlandés.

"Creo que ahora mismo está tratando de esperarme. Si fueras él, ¿te gustaría esperar el mayor tiempo posible por un tipo como yo, un verdadero luchador, que quiere estar ahí, que quiere competir? ¿O preferirías ir a pelear con otra persona y luego enfrentar una pelea más fácil contra Nate Diaz?", fue lo que comentó Chandler en Steve-O's Wild Ride, dejando en claro lo que opina.

¿Cuándo será la pelea?

McGregor, de 35 años, no ha peleado desde su derrota ante Dustin Poirier en noviembre de 2022, y la fractura de pierna en UFC 264 en julio de 2021 lo ha mantenido inactivo. Chandler considera que sería una mala jugada si Conor regresa y no acepta enfrentarse a él. "Se ve muy mal por parte de todos si Conor regresa y no pelea conmigo", aseguró el excampeón de Peso Ligero en Bellator.

"Conor puede intentar actuar como si él dirigiera el espectáculo y decir: 'Quiero pelear con este tipo, quiero pelear con ese tipo', lo cual, si estuviera en su posición, si fuera su manager, estaría tratando de hacer lo mismo porque pelear conmigo no es la pelea más inteligente", cerró. La expectación sigue creciendo mientras los fanáticos esperan la confirmación de la pelea entre Chandler y McGregor en el regreso de ambos a la jaula, el que podría ser en UFC 300.