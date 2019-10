Miles de uruguayos se manifestaron contra la intervención de los militares en la seguridad pública

Una multitud invadió la avenida 18 de julio, la principal de Montevideo, para manifestarse en contra del plebiscito "Vivir Sin Miedo", que Uruguay votará junto con las elecciones nacionales del próximo domingo y que busca, entre otras cosas, que los militares puedan actuar en la seguridad pública.



Entre pancartas, banderas, gritos y cantos de miles de personas que se concentraron frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la manifestación buscó anoche dar un último incentivo popular para que no se imponga en las urnas la papeleta del Si a la reforma constitucional.



Banderas de Uruguay, de diferentes partidos políticos -fundamentalmente del Frente Amplio- e incluso banderas de los equipos de fútbol Peñarol y Nacional le dieron color a la masiva marcha que se extendió por varias cuadras y culminó con un espectáculo musical.



El grito de No a la Reforma se da en el marco de una complicada situación regional, fundamentalmente por la grave crisis que azota a Chile con protestas, toque de queda y militares desplegados en todo el país.



Banderas de Ecuador, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y cantos en apoyo a los manifestantes chilenos enmarcaron la marcha a lo largo de la avenida 18 de julio, consignaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Este plebiscito fue impulsado por el senador del opositor Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, y busca la creación de una Guardia Nacional con 2.000 militares que trabajen junto a la Policía, permitir allanamientos nocturnos, negar la libertad anticipada a prisioneros culpables de determinados delitos y la pena de reclusión permanente revisable.



Daniela Buquet, una de las integrantes del colectivo No a la Reforma, dijo que la idea fue mostrar "el apoyo popular" que está teniendo la postura de no generar un cambio constitucional.



"Lo que nosotros decimos es que esta propuesta es ineficiente y no va a cumplir con su objetivo que es vivir sin miedo. Creemos que este plebiscito no va a salir, que la gente se va a dar cuenta que es una propuesta muy engañosa", agregó.



La última encuesta sobre intención de voto del plebiscito de la consultora Factum arroja que el 40% de los electores dice que “seguro” votará la iniciativa, mientras que el 16% tiene “dudas” al respecto.



Eduardo Bottinelli, director de Factum, explicó al portal de noticias TNU que “alrededor de la mitad de los dudosos termina volcándose al voto” positivo.



A su vez, señaló que luego de las elecciones primarias el apoyo a la reforma mostró una caída considerable.



En un análisis por partido, dentro del Frente Amplio solo el 15% de sus electores votará “seguro” el cambio constitucional, mientras que en el Partido Colorado la cifra llega al 52%, en el PN a 61% y en el ultraderechista Cabildo Abierto a 67%.