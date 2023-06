“Misión de rescate 2” llega a las pantallas de Netflix

Misión de rescate (Extraction), de 2020, resultó un éxito total en la plataforma de Netflix. Esto, llevó a que se diera luz verde a la segunda secuela protagonizada por Chris Hemsworth, actor reconocido por interpretar a “Thor”. En esta oportunidad, el filme denominado “Misión al rescate 2” cuenta con una duración de 2 horas y 3 minutos. El mismo se estrenó este viernes 16 de junio y se espera que esta nueva parte repercuta de igual o mayor forma en los usuarios.

En cuanto a la producción, está a cargo por Sam Hargrave, quien también se ocupó de la primera parte. Además, el hombre antes mencionado es reconocido por sus créditos anteriores como en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, pero Misión de rescate es su debut como director. Es necesario resaltar que el final de la primera entrega dejó entreabierto el destino de Tyler. Sin embargo, el tráiler de la secuela confirmó que Hemsworth volvería.

Por otra parte, de acuerdo a la sinopsis oficial que brinda la plataforma de Netflix, se puede leer lo siguiente: "El agente altamente entrenado Tyler Rake regresa del umbral de la muerte con otra peligrosa misión: rescatar a la familia de un mafioso despiadado". Claro está que en este nuevo escenario regresará el protagonista como un mercenario contratado para cumplir su deber.

“Misión de rescate 2” tendrá el regreso de Chris Hemsworth como Tyler Rake, Golshifeh Farahani como Nik Khan y Adam Bessa como Yaz Khan. Por otra parte, en cuanto al nuevo elenco, se encuentran: Tinatin Dalakishvili como Ketevan, el nuevo objetivo de Tyler para la extracción, Olga Kurylenko (Black Widow) como un personaje llamado Mia, y Daniel Bernhardt como Konstantine.

Horarios en los que se podrá comenzar a disfrutar “Misión de rescate 2”

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:00 a.m.