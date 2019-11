Montenegro anuncia en Mar del Plata que su secretario de Gobierno será un ex candidato de Lavagna

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente electo (Juntos Por el Cambio) de General Pueyrredón, el diputado Guillermo Montenegro, anunció hoy que su secretario de Gobierno será Santiago Bonifatti, ex candidato a intendente por el espacio político Consenso Federal, que lidera Roberto Lavagna.



En una breve conferencia de prensa brindada esta mañana en la confitería Torreón del Monje, en Mar del Plata, Montenegro, en referencia a Bonifatti, dijo que "buscamos gente que conozca Mar del Plata, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, y que quieran lo mejor para la ciudad, como por quienes la habitamos".



En ese marco, destacó que tiene "una mirada muy pareja del diagnóstico de la ciudad. Esta decisión no se tomó de un día para el otro, ya veníamos charlándolo, y consideramos que era lo mejor para Mar del Plata".



"Nos une querer trabajar para Mar del Plata y Santiago (Bonifatti) tiene muchas cosas para sumar", y agregó: "Me parecía un desperdicio para la ciudad que él no pueda trabajar dentro del gobierno comunal", sostuvo el legislador.



Por su parte, Bonifatti señaló que su "compromiso más importante siempre ha sido con Mar del Plata".



"Cuando (Guillermo) Montenegro nos ofreció trabajar, no dudamos en acompañarlo. La campaña terminó y nuestros proyectos ahora están a disposición de los marplatenses", dijo el ex candidato a intendente de Consenso Federal.



"Sentimos que dar este paso es un gesto de madurez política que Mar del Plata necesita. Estamos aquí para priorizar el interés de los marplatenses y batanenses", finalizó.



Otros integrantes a ocupar cargos en el gobierno comunal son Sebastián Puglisi, en Educación, y Carlos Balmaceda, en Cultura.



A cargo de la secretaría de Hacienda estará Germán Blanco, un contador y licenciado en economía que se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata.



En la función pública, Blanco fue asesor de Gustavo Schroeder durante la gestión de Daniel Katz (2003-2007), y también integró el gobierno del actual intendente Carlos Arroyo, al ejercer el cargo de subsecretario de Economía y Hacienda.



Florencia Perez Lalli, quien fue la jefa de prensa de Montenegro durante la campaña electoral, estará a cargo del área de Comunicación.