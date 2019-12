Morales destacó que el proyecto del Gobierno tiene "herramientas para las economías regionales"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó hoy el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva tiene "herramientas" para las economías regionales y para que se desarrolle el programa de gobierno, al tiempo que aseguró que "nuestro bloque va a votar a favor" la iniciativa.



El proyecto contiene "herramientas para las economías regionales, en cuanto a facultades para bajar contribuciones patronales en algunos sectores de la economía; temas de la salud, de medicamentos, del programa social, hay varios temas que son importantes; seguramente nuestro bloque va a votar a favor", indicó el mandatario en un contacto telefónico con Radio La Red.



Si bien no ha participó de esos debates para ocuparse de los "miles de problemas como tienen todas las provincias" en su función de gobernador, dijo que había algunos temas del megaproyecto que requerían de especificaciones.



"Hay algunos capítulos de temas previsionales que no hablé todavía con los legisladores, había especificaciones que recibir sobre el tema de la cuestión energética", agregó.



Por otro lado, Morales resaltó la actitud del gobierno nacional de eliminar el Artículo 85 referido a los "superpoderes" para el presidente y que al ser retirado allanó el camino para un acuerdo para tratar el proyecto.



"Ha habido una actitud positiva del gobierno –dijo- de escuchar algunos temas especialmente en la eliminación del artículo 85, de los superpoderes, puesto que no estábamos de acuerdo con eso".



"Entendemos que el gobierno debe tener herramientas para encarar su programa de gobierno, y para eso hay que dar el debate", sostuvo Morales sobre la posición del bloque de Juntos por el Cambio en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General concretada ayer.