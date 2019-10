Morrissey vende en sus conciertos discos de otros artistas firmados por él

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante británico Morrissey incluyó entre el merchandising que se vende en sus conciertos icónicos discos de otros artistas firmados por él.



A un valor de 300 dólares, en sus shows se pueden obtener copias de “Aladdin Sane”, de David Bowie; “Horses”, de Patti Smith; “Transformer”, de Lou Reed; y “Raw Power”, de Iggy Pop & The Stooges, entre otros, según consigna la agencia de noticias DPA.



Todos ellos tienen escrita en su portada la leyenda “Morrissey loves” (“Morrissey ama”) antes del nombre de cada uno de esos artistas y su firma.



Lo curioso es que todo el material directamente relacionado con el ex vocalista de The Smiths se vende a 200 dólares, es decir, más barato que los discos de otros artistas.



En los stands oficiales también hay remeras con la frase “Fuck The Guardian”, un insulto al diario británico que publicó en portada un supuesto apoyo de Morrissey a un partido de extrema derecha, que también suele ser usada en escena por el artista.