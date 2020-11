Muerte de Melani Castro: la familia denuncia abandono de persona y que no recibió atención médica

Melani Castro tenía 18 años. Estudiaba el secundario en la EPET N°3 de Rawson. Ella trabajaba armando juegos de llaves de luz en casa y con eso se hacía unos pesos para arreglarse con sus cosas. Era la mayor de cuatro hermanas. Pero todo eso dejó de ser cuando el martes pasado comenzó con dolores en los ovarios y pocas horas después, sin haber recibido atención médica, falleció en los brazos de su padre.

El pasado martes 3, Melani le dijo a su mamá que se sentía mal, le dolía la zona de los ovarios. De inmediato emprendieron camino con destino a la Clínica Santa Clara. Allí llegaron a las 11 de la mañana pidiendo ayuda. La respuesta que obtuvieron fue que esperaran para ser atendidas. Así pasaron las horas y hasta casi la medianoche Melani estuvo en las sillas de espera de dicha clínica. Tras no tener respuesta médica, con impotencia, incertidumbre y con dolor, Melani y su madre volvieron a casa, ubicada en calle Lemos, entre Sívori y Superiora, en Rawson.

"Por la mañana se seguía sintiendo mal, llamaron a la ambulancia, al 107, y no llegó. Pasó un patrullero, le pidieron auxilio y no la quisieron auxiliar porque en el patrullero no podían cargar a nadie", relató a DIARIO HUARPE la tía de Melani, Mónica Castañón.

Cuando llegó de trabajar Hugo, el padre de la joven, estuvo con su hija. Intentó ayudarla como pudo. "Ella muere en la cocina, porque el padre la levantó de la cama para llevarla afuera para que tomara aire y muere en sus brazos", relata compungida la tía de la joven.

La familia muestra uno de los últimos chats donde Melani contaba el dolor que sufría. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Según cuenta la familia, Melani no tenía ninguna complicación de salud. "Era una chica sana de 18 años", aseveran. "Si la hubiesen atendido, hubiésemos sabido que le pasaba, si se le hizo un quiste o que, pero no sabemos nada", afirma, enojada por lo ocurrido, Mónica.

Tras fallecer en su casa, el cuerpo de Melani estuvo varias horas en el suelo a la espera que llegaran a hacer el levantamiento del cuerpo. "Mi sobrina estuvo tirada en el suelo desde las 15 horas, más o menos que falleció, hasta las 23 que llegaron a retirar el cuerpo. La llevaron al depósito de la cochería municipal frente al hospital (Rawson) y de ahí la trasladaban a las 10 de la mañana al cementerio de Las Chacritas. Cuando los padres llegaron al cementerio se encontraron con que la niña ya estaba enterrada. Sin el consentimiento de ellos, sin que hayan estado presentes. ¿Qué sabemos nosotros si es ella la que está ahí? Es muy duro esto", relata la tía.

En el acta de defunción figura como motivo de muerte "posible Covid", por lo que por protocolo sanitario no pudieron velarla y tuvieron que sepultarla bajo tierra. Sin embargo, la familia asegura que ninguno tiene coronavirus. "Hay mucha información falsa, con el dolor que tenemos, andar escuchando gente que miente", dice. Y agrega, "queremos la autopsia. Si hay que pedir la exhumación del cuerpo se va a pedir. Más habiendo muerto en la casa, que debería ser una muerte dudosa, ¿Cómo no va a haber una autopsia? ¿Por qué le ponen posible Covid?. Nadie tiene Covid en esta casa".

Respecto de por qué Melani no recibió atención médica a tiempo, Mónica afirma no saber qué pasó, pero de inmediato se descarga: "No han querido, esa es la palabra, porque no han querido".

La familia realizó la denuncia por abandono de persona en la Central de Policía (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La familia Castro ahora realizará una denuncia por abandono de persona. Patrocinados por la abogada penalista Filomena Noriega, la familia se dirigió a la Central de Policía para radicar la denuncia. "Van a hacer una denuncia en la Central de Policía contra la Clínica Santa Clara, Salud Pública y la Policía. Es una abandono de persona total de las tres partes", asevera.

Melani era la mayor de cuatro hermanas. Las otras hermanas Agostina (13), Selene (11) y la menor de 6 años tuvieron que ver lo que ocurrido con su hermana. "La más chiquita está con un ataque de nervios. La tuvimos que sacar de la casa porque vio a su hermana tirada en el piso todo el día, esta shockeada", contó su tía y cerró diciendo. "Los padres están destruidos, ya nada va a ser como antes. Que te falte un hijo te falta todo".

"Pedimos que haya justicia, que no haya más Melani", dijo Mónica.