Nacimiento múltiple en San Juan: su hijo le pidió un hermanito y ella tuvo trillizos

"Cuando fui a uno de los controles por mi embarazo, el médico me dijo que venían dos bebés. Me tomó un tiempo asimilar la noticia y cuando ya nos habíamos acostumbrado a la idea, en otro control me enteré de que eran tres los niños en camino. Quedé en shock", contó entre risas Yésica Mejías, una joven madre sanjuanina de 26 años, que en la madrugada de este viernes dio a luz a tres hijos varones que fueron concebidos de manera natural.

En entrevista con DIARIO HUARPE la joven que vive junto a su marido Luis Hidalgo en su casa de Albardón, contó que fue su hijo mayor Theo Bautista, quien le insistió para tener un hermanito.

Yésica y Theo posan con la ecografía en la que se ve a sus tres hermanitos. Foto: Gentileza.

"Theo nos pidió un hermano. Nosotros comenzamos a buscar y cuando me quedé embarazada fue una felicidad muy grande para los tres. Cuando mi hijo se enteró de que venían tres hermanos en camino se puso aún más contento", contó Yésica, quien aún se recupera de la cesárea.

La joven mamá contó que uno de los primeros llamados que recibió tras dar a luz fue de su hijo mayor, le dijo que estaba feliz y ansioso por conocer a sus hermanos. "Ya tiene un montón de planes sobre lo que van a hacer cuando sus hermanos sean más grandes. Theo juega al fútbol, es arquero, seguro que los va a llevar al club", vaticinó la joven.

Yésica contó que ya tiene nombre para estos tres nuevos sanjuaninos, se llamarán Tiziano Julián, Emir Noah y Ángel Elías. Los tres bebés recibieron todo su seguimiento durante la gestación en la Clínica del Sol y este viernes a las 3.30 de la madrugada nacieron con 34 semanas y media en la Clínica Santa Clara.

Los pequeños nacieron en la Clínica Santa Clara. Foto: Gentileza.

La mamá explicó que los tres niños están en incubadora y agregó que dos de los pequeños nacieron con un peso superior a los dos kilos y se encuentran bien. "Ya les dieron las mamaderas para que empiecen a alimentarse", aseguró.

El tercer bebé llegó al mundo con un peso un poco inferior y con algunas complicaciones respiratorias. "El más chiquito tuvo ayuda para respirar por unas horas, pero luego fue mejorando y ya respira por sus medios", explicó la mamá.

Con lo justo

En medio de la felicidad por la llegada de estos tres hijos, la joven pareja reconoció que no cuentan con todo lo necesario para poder darles confort. Es que Luis trabaja haciendo changas de albañilería y hace un tiempo que no consigue una buena oportunidad laboral, por eso no pudieron prepararse con todo lo necesario para poder atender a las tres criaturas.

La joven explicó que cuando les den el alta no irán a su casa de Albardón, sino que se quedará en lo de su mamá en Chimbas. Es que ella con la cesárea aún reciente no está en condiciones de cuidar de los tres. Por eso su madre y su hermana le darán una mano.

Yésica Mejías tiene 26 años y desde ahora es la feliz madre de 4 hijos varones. Foto: Gentileza.

"Mi hermana está feliz porque los trillizos nacieron en el día de su cumpleaños. El año que viene tendremos fiesta para todos", aseguró entre risas la joven mamá.

"Tengo un changuito prestado y no tengo cuna. Armamos el ajuar con la ropita para recibir a mis niños, logramos comprar una poca cantidad de pañales como para empezar. Nos faltan muchas cosas, pero esperamos ir saliendo adelante de a poco. Lo importante es que todo salió bien", concluyó Yésica.

Para ayudar

Las personas que puedan colaborar con Yésica y sus tres hijos pueden llamar al 2644675713. La familia necesita donaciones de ropa de bebé, pañales y cuna, entre otros elementos.

Los tres hermanitos se recuperan satisfactoriamente. Foto: Gentileza.