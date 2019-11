Nélida Piñón advirtió que "América Latina explotó" ante la crisis que vive la región

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La escritora brasileña Nélida Piñón consideró que la convulsión que sacude a varios países de América Latina "parece" esconder el "propósito de incendiar América" lo cual "es demasiado peligroso".



La autora de "La República de los Sueños" alertó que "América Latina explotó" y defendió la necesidad de los ciudadanos de expresarse libremente en las calles y de buscar soluciones democráticas a conflictos como los que sacuden Chile, Bolivia o Colombia en estos días.



"Tendríamos que buscar soluciones a través de la democracia. La democracia necesita facilitar elementos para que el pueblo se defienda", sostuvo la escritora en Lisboa, donde clausuró la primera Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y España impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).



"Si la democracia no ofrece los pilares para que el pueblo proteste, qué democracia es ésta", se preguntó la escritora brasileña, galardonada, entre otras distinciones, con el premio Príncipe de Asturias, en declaraciones a la agencia EFE.



"Es necesario que el pueblo se exprese y pleitee por cambios que le den la oportunidad de vivir decentemente", insistió.



Sobre Brasil, Piñón consideró que el país vive una "situación dramática" que "no es de hoy, viene desde tiempo atrás". A la difícil situación económica -"Brasil está quebrado", asegura- se une el papel de Brasilia -capital y sede del Gobierno-, con "una concentración de poder que roba la autonomía del pueblo".



"Brasilia es la encarnación de un poder no repartido entre el pueblo brasileño".



Sobre el futuro, la escritora consideró que la situación "puede empeorar, mejorar no creo" manifestó y sostuvo que "la educación brasileña es débil, no está a la altura de los sueños brasileños".



Piñón, nacida en Río de Janeiro (1937) pero descendiente de una familia de origen gallego y apasionada por Portugal, valora las ventajas de una educación multicultural y un bilingüismo que le permitió acercarse a los clásicos.



Ella es un claro ejemplo de las ventajas del manejo de las lenguas española y portuguesa, "autónomas y soberanas", subraya, pero sobre todo "universales".



Dos lenguas que no deben "someterse" ante el avance del inglés, defendió, porque tienen recursos propios sobrados.



Y lo ilustró con la evolución del término "comodities" (materias primas), una palabra inglesa utilizada en todo el mundo que, explica Piñón, en realidad es una voz originalmente portuguesa -"comodidade"- que hacía referencia a elementos que hacen la vida más confortable.



Un ejemplo de cómo en la extensión del inglés se "impone el poder económico" mientras "la gente se somete al modismo y renuncia a la soberanía de espíritu".



Nélida Piñón reflexiona en su último libro, "Una furtiva lágrima", sobre la historia universal, la literatura y sus raíces gallegas, pero, incansable, a sus 82 años, vuelve a indagar en sus orígenes con la preparación de una novela centrada en Portugal.