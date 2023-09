Netflix: la película que es tendencia y se posiciona entre lo más elegido

Netflix presentó un nuevo éxito que cautivó a sus suscriptores y se ha posicionado como una de las películas más vistas en la plataforma de streaming. Esta intrigante filmación de origen británico se encuentra dirigida por Philip Barantini y está basada en las obras de Barnaby Boulton y James Cummings. Cuenta con una duración de 1 hora y 27 minutos. En esta oportunidad, la producción se titula "Acusado” y ha logrado destacarse tanto entre la audiencia como en la crítica.

La nueva opción que se sumó al catálogo Netflix, "Acusado", ha generado un gran interés entre los suscriptores, quienes no han pasado por alto su impactante trama. De acuerdo a la sinopsis oficial que brinda la empresa de cine, se puede leer lo siguiente: "Cuando acusan injustamente a un joven de un crimen horrible en las redes, un grupo de justicieros violentos invaden su casa y lo obligan a luchar por su vida".

Es necesario resaltar que, aunque no ha sido galardonada, la película “Acusado” ha recibido numerosos elogios y comentarios positivos. Uno de ellos, partió de Dread Central, quienes la describe como un thriller que refleja la intensidad de la era actual, caracterizada por la caza de brujas digital, la desinformación y los prejuicios generalizados. Según ellos, el juego de persecución es más que emocionante, es auténtico.

Por otra parte, The Playlist elogia la eficacia de la narrativa de la película de Netflix: "La mejor clase de thriller, que funciona en sus parámetros para contar una historia desgarradora sin explotar su temática". Además, Heaven of Horror comparó el filme con una serie reconocida y señaló: "Se siente como un episodio de Black Mirror, excepto porque no hay ciencia ficción y todo se siente como algo que podría pasar algún día".

Finalmente, Caillou Pettis Movies Reviews dieron a entender que, aunque "Acusado" tiene sus méritos, también presenta algunas deficiencias: "Actuaciones potentes, especialmente del actor principal, así como crítica social que te hace pensar, ayudan a que el film triunfe. De todos modos, tiene problemas con el ritmo, la predictibilidad y el desarrollo de los personajes".

Reparto de la película de Netflix

Chaneil Kular.

Robbie O’Neill.

Lauryn Ajufo.

Nila Aalia.

Nitin Ganatra.

Frances Tomelty.

Jay Johnson.