Netflix: la serie protagonizada por una estrella de Hollywood que está entre las más vistas

Dentro del extenso catálogo que ofrece Netflix, se sumó una serie que en tan sólo días se posicionó en el Top 10. La misma está creada por Nick Santora y cuenta con tan sólo 8 capítulos de aproximadamente entre 45 y 55 minutos cada uno. Con la importante presencia de una de las figuras de Hollywood entre sus filas, este título llamado “Fubar” se convirtió en lo más visto a nivel mundial.

Según los registros de la plataforma de streaming, “F.U.B.A.R” ("Fucked Up Beyond All Recognition o Repair"), lo que vendría a ser en castellano "Jodidos más allá de todo reconocimiento o arreglo)", logró encabezarse como la más vista y elegida en 91 países. Esta serie de acción tiene como protagonista al austroestadounidense Arnold Schwarzenegger, reconocido en todo el planeta.

Por otra parte, en cuanto a la trama de la serie de Netflix, se desarrolla en torno a Luke (Schwarzenegger), un agente de la CIA que debe cumplir una última misión antes de retirarse. Eso, para él, siendo un experto en su trayectoria intachable, le resulta una tarea fácil de cumplir. Sin embargo, lo que este hombre no se imaginó es que Emma, su hija, también trabaja como agente encubierta de la CIA.

La situación hace que padre e hija deban trabajar juntos en esta misión peligrosa, descubriendo diferencias entre ellos en medio de la acción y suspenso. En la sinopsis oficial de Netflix, se puede leer lo siguiente: "Con su inminente jubilación de la CIA, Luke se prepara para su siguiente aventura, pero revelaciones en casa y un asunto muy urgente en el trabajo arruinan sus planes".

Reparto de la serie de Netflix

Arnold Schwarzenegger.

Monica Barbaro.

Jay Baruchel.

Aparna Brielle.

Andy Buckley.

Milan Carter.

Fortune Feimster.

Barbara Eve Harris.

Gabriel Luna.

Fabiana Udenio.

Travis Van Winkle.