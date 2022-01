Nicolás Tivani, el más rápido de la Cuatro Puentes

Fue una carrera ardua y en la recta final se peleó palancazo a palancazo, donde el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, Nicolás Tivani, se quedó con la carrera Cuatro Puentes. El podio lo completó Laureano Rosas (Gremios por el Deporte) y Gerardo Tivani (Agrupación Virgen de Fátima).

En este domingo estaba previsto que se diera el inicio de la Vuelta Internacional San Juan, pero por el brote de casos de coronavirus finalmente se decidió suspenderla. En su lugar, el Pedal Club Olimpia organizó la Cuatro Puentes que pasaba justamente por los colgantes de Albardón, Caucete, Santa Lucìa y el de Sarmiento. Esta carrera, que llegó para llenar ese hueco, la ganó Nico Tivani.

La carrera tuvo una particularidad, que fue la no participación del Sindicato Empleados Públicos. ¿El motivo? Hubo un error en la inscripción del ciclista Marcos León Rodríguez, el cual no pudo ser subsanado y por ello quedaba afuera de competencia. Con este escenario, desde el SEP decidieron dar de baja a todo el equipo, que no participó finalmente.

Fuera de eso, la carrera se desarrolló con normalidad. El tiempo que se registró desde la salida hasta la llegada fue de 3 horas, 43 minutos y 57 segundos. Sobre el final, en el ingreso al Circuito San Juan Villicum, se dio un duelo palmo a palmo entre Nicolás Tivani y Laureano Rosas para cruzar la bandera a cuadros, siendo el primero el ganador, quedando en segundo lugar Rosas y en tercer lugar quedó Gerardo Tivani, que llegó apenas unos metros atrás.

Del cuarto al décimo lugar, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Ricardo Escuela, Mauro Richeze, Camilo Vargas, Agustín Videla, Emiliano Ibarra, Alejandro Durán y Mauro Domínguez.

Tras la carrera, el flamante ganadora de la Cuatro Puentes contó sobre el entrenamiento que estuvo realizando en la vecina provincia de San Luis. "Entrené mucho en la semana, venía con lo justo y hoy sentí esa fátiga de tanta carga. Hoy pude regalarle esta victoria al equipo", dijo en diálogo con Radio La Voz..

"Me sirvió mucho entrenar en San Luis. Perdí la motivación un poco, pero era porque estaba mal con el cuerpo. Fui a entrenar y me cambió la cabeza, con el 100%", finalizó diciendo.

Ahora quedará una carrera más en el calendario sanjuanino, ya que a partir del viernes que viene se correrá el "Sprint Olimpia", una carrera que será la primera vez que se haga y que constará de tres etapas lineales y una crono.