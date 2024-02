¿No es lo esperado? Jamahall Hill responde a las críticas por la estelar del UFC 300

Jamahal Hill leyó y escuchó todo después del anuncio de su evento principal de UFC 300 contra el campeón de Peso Semipesado, Alex Pereira. El CEO de UFC, Dana White, prometió que el evento histórico sería coronado por un cabeza de cartel alucinante, y algunos no creen que el regreso de "Sweet Dreams" de una lesión en el tendón de Aquiles contra "Poatán" por el título se ajuste a esa descripción. En su canal de YouTube, el estadounidense no se guardó nada.

Al comienzo, Jamahall sostuvo: "La reacción a esto ha sido una especie de mezcla de cosas aquí y allá. Ha habido mucha indignación, mucha decepción y cosas así. Para ser honesto, es una locura para mí porque, en su mayor parte, muchas de estas personas son las mismas personas que pasaron la mayor parte de un año o el tiempo que sea llamándome llorón. Pero es una locura ver cómo se puede apilar una carta: la carta principal literalmente tiene un ex campeón o campeón en cada pelea".

"Cada una de las preliminares es digna de ser su propio evento principal por separado. Y la gente está llorando. Seamos realmente realistas. Es realmente llorar porque tenías expectativas irreales sobre algo. Ahora bien, es posible que Dana se haya excedido en algunos de los comentarios que hizo, pero tenía toda la intención de cumplir esos comentarios", aseguró Hill.

Quiere recuperar la corona de UFC

Por otra parte, el estadounidense mencionó: "Como saben, cualquiera que haya seguido UFC durante algún tiempo, cada vez que Dana intenta decirte que está tratando de ofrecer algo, no hablaría así si no estuviera tratando de ofrecer algo que ustedes considerarían alucinante o de otro mundo. Vi un comentario que decía: 'Esperaba a Conor contra el mismo Jesús'. A estas alturas, estoy convencido de que eso no habría sido suficiente".

"Ya sé cómo son mis peleas y cómo afectan mis peleas a la gente. Cada vez que entre en esa jaula, todos estarán mirando. Será entretenido y habrá acción. Ya sabes cómo me va en cada pelea y es algo que debes ver en televisión. Lo mismo con Álex Pereira. Ambos lo arriesgamos. 'Sweet Dreams' ha vuelto, hombre. Es hora de que el rey regrese, reclame su trono y se lo recuerde a todos", sentenció Jamahall Hill.