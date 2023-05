"No queremos quedar de bolud...": Raúl Cascini explotó contra Beligoy y River

Tras el escandaloso Superclásico del domingo, Raúl Cascini no se guardó nada y dejó polémicas palabras. El exjugador de Boca Juniors y actual miembro del Consejo de Fútbol disparó contra Federico Beligoy y sus colegas de la Asociación Argentina de Árbitros, asegurando que River criticó a los antes mencionados y eso les sirvió de ayuda. Las expulsiones y las que no se dieron hicieron explotar al exmediocampista "Xeneize".

Este domingo por la noche, cuando ya habían pasado varias horas del término del Superclásico, ESPN se contactó con Raúl Cascini y este accedió a hablar. Alina Moine y demás miembros del programa lo entrevistaron y el dirigente de Boca no se quedó callado. Soltó frases muy fuertes contra la Asociación Argentina de Árbitros, Federico Beligoy y River Plate.

Los dichos de Raúl Cascini

"Estamos cansados de ser perjudicados. Recordamos varias cosas en esa cancha. La jugada de Casco, la de Enzo Díaz, la de Enzo Pérez, hay un par de cosas para analizar. Parece que cuando arrancamos el campeonato había que pegarle un poco a Beligoy, hablar mal. Nosotros tratamos de no hacerlo. Lamentablemente cada vez que vamos a esa cancha nos perjudican", comunicó Cascini.

Por otra parte, Raúl dijo: "Nos echó a tres jugadores de campo y a ellos a uno del banco, eso fue buenísimo. Si hubiera cobrado lo que tenía cobrar antes, no era el penal y cambiaba todo el partido. El árbitro es el que tiene que pensar, no hacerle la seña a los jugadores. No queremos ser más boludos, estamos cansados. Parece que acá hay que salir a pegarle a Beligoy. Vamos a ver qué pasa".

"Yo creo que Boca fue el más perjudicado, no hay duda. Cuando hay que amonestar a un jugador, en el minuto que sea y el jugador que sea, se tiene que hacer. La de Casco, la de Pérez y la de Díaz fueron realmente claras. Ya si el árbitro no quiere expulsar a Enzo Pérez en el Monumental, es otra cosa. Si el árbitro expulsaba rápido a Palavecino, quizás era otra cosa", sentenció el miembro del Consejo de Fútbol.