Nuevas dirigencias: el rol que cumplen en pandemia, el lugar que ocupan y los desafíos que se vienen

Con el objetivo de promover la reflexión, el debate y el intercambio de ideas sobre problemáticas sociales actuales, el Arzobispado de San Juan, junto con la Comisión de Justicia y Paz, llevan adelante la Tercer Semana Social. Dicho evento tuvo su espacio en la redacción de DIARIO HUARPE, donde la temática a debatir fue “Las Nuevas Dirigencias”.



Previo a su inicio, monseñor Jorge Lozano habló y dijo que “hemos previsto abordar la nueva encíclica del papa acerca de la hermandad universal, los jóvenes, el agua, entre otros”, a lo que agregó que “vamos a centrarnos en los jóvenes no tanto como futuro, sino como presente. Una de las tendencias que a veces tendemos a decir es ‘los jóvenes son el futuro de la patria, el futuro del mundo’ y en realidad son el presente”. La idea, según comentó monseñor, es poder también tomar algunas de las conclusiones o propuestas que surjan y poder presentarlas al Poder Ejecutivo o Legislativo para transformar esas inquietudes en políticas públicas.

El intercambio de ideas

El debate contó con cinco participantes. Estos fueron Facundo Valentín, subdirector de Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan; Luciano Guglielmini, empresario y presidente de Solimin; Pablo Carricondo, del Movimiento Evita; Emilse Sosa, de la Asociación Amas de Casa del País, y Caterina Sánchez, dirigente pastoral de juventud.



A lo largo del debate, los representantes de los distintos sectores dejaron claro que los jóvenes son quienes deben ponerse al frente en este marco de pandemia para salir adelante y que el diálogo es el mejor camino para hacerlo.



Así lo dijo Valentín: “El rol de la nueva dirigencia hoy nos tiene que encontrar con mucho diálogo, con mucho consenso. Si ha dejado algo claro esta pandemia es que de nada sirve estar cada uno para un lado, sino que hay que encontrar las diferencias a través del diálogo y a través del consenso”.

“Los jóvenes tenemos un rol fundamental, pero no lo tenemos para lo que viene, lo tenemos ya. Somos el punto de inflexión de esta política del nuevo tiempo que se viene”, agregó.





Por su parte, el joven empresario Guglielmini dijo que desde su ámbito “tenemos una forma distinta de ver (a la juventud) de lo que era antes el cacique y con los indios, donde muchas empresas en el país veían esa forma de hacer negocios o tener su empresa”.



“Hoy es una responsabilidad social empresaria brindarle las mejores condiciones a los empleados para que trabajen y dar trabajo, que eso también es responsabilidad social”, afirmó.



“Creo que los jóvenes somos el presente y el futuro, hoy lo estamos viendo”, comentó.



Desde un lado más social, la representante de Amas de Casa del País, Emilse Sosa, dijo que “estamos acostumbrados al trabajo cara a cara y así llegar a los jóvenes, pero seguimos trabajando a través de las redes sociales que eso es lo positivo que tenemos como jóvenes, que estamos acostumbrados a relacionarnos a través de todas las redes y hemos usado esa tecnología para llegar a todos. Siempre luchando, trabajando, preguntando, siempre con el diálogo”.





Por su parte, Pablo Carricondo del Movimiento Evita apuntó a que los jóvenes dirigentes tienen una doble responsabilidad social y que se debe enmarcar en una reivindicación de la política. “Nosotros vamos a ser los actores principales de reivindicar la política y a ser los actores jóvenes de esto”, agregó.



Rememoró lo dicho por el papa Francisco durante la Semana Mundial de la Juventud, en el año 2014 en Brasil, el famoso “hagan lío”: “Me parece que nosotros también debemos tener esa alma revolucionaria en el sentido de salir, cambiar y mover estas estanterías que por ahí están llenas de telarañas y de algunos vicios que por ahí nos tienen acostumbrados algunos dirigentes antiguos”.



Del lado pastoral, Caterina Sánchez destacó que el rol como dirigentes y líderes ha cambiado en esta pandemia. “Este año tuvimos que salirnos un poco del molde y dejar de hacer lo que siempre se hizo”, contó y dijo que “tenemos un protagonismo especial los jóvenes como sembradores de esperanza, que creo que eso fue nuestra línea en este año y lo va a seguir siendo pensándonos como una pastoral en pandemia”.





“De un principio supimos que teníamos la responsabilidad de sembrar esperanza, que somos los jóvenes los que tenemos que movilizarnos y Francisco desde que está viene a hacer lío y nosotros tenemos que sumarnos a eso”, afirmó.

Conexión, trabajo y ESI

En el medio del debate surgieron inquietudes sobre cómo se ha desarrollado su rol en pandemia y los elementos que faltan. En este marco, la falta de conectividad para entablar diálogos con los sectores más vulnerados o también los más alejados al núcleo del Gran San Juan, fue uno de los temas que generó mayor preocupación.



“Se han puesto en evidencia las desigualdades sociales que hay en cuanto a la posibilidad de acceder a algo tan importante como es internet, la conectividad. Si a nosotros como dirigentes se nos ha hecho difícil llegar a nuestros compañeros, no me quiero imaginar los chicos que están en las escuelas lo difícil que se les ha hecho continuar”, dijo Sosa.





En esta línea, afirmó que “hay que ver la posibilidad de brindarles una solución a estos jóvenes y niños que tienen el derecho a seguir la educación, pero que no tienen los medios necesarios”.



El guante lo tomó Valentín, quien afirmó que “es una autocrítica para dentro”, para agregar que desde el seno municipal también vieron la falencia de la conectividad, “pero que rápidamente lo hemos podido plasmar en este gran acuerdo que se hizo entre todos los sanjuaninos que fue el Acuerdo San Juan, donde fue uno de los ejes principales a tratar, trabajar y a poner en valor”.



Del sector empresario, Guglielmini aportó que “el tema de la virtualidad llegó para quedarse”, al tiempo que destacó los cursos que se dictan en las distintas cámaras y empresas.



En línea con los demás, remarcó que “tanto el Gobierno como las empresas tienen que ponerse con esto de la conectividad, 4.0 o 5.0 y como jóvenes es algo que tenemos que impulsar”.





Sánchez por su parte afirmó que “va a quedar pendiente un trabajo bastante arduo para aquellos a los que no llegamos, que nos pasaba antes de la pandemia lo que es la periferia, lugares alejados del Gran San Juan que ya tenían esta problemática de la conexión”.



La Educación Sexual Integral también tuvo su parte en el intercambio. “La ESI es un tema que nos plantean con mucha fuerza los jóvenes de nuestra organización, ya que va a solucionar un extenso ámbito de problemáticas sociales”, comentó Sosa, a lo que Valentín agregó que ese también fue uno de los temas que se habló por parte de los jóvenes en las charlas que organizan desde el municipio. “Fue una de las mejores charlas que tuvimos desde las redes de la juventud de Capital”, aseguró.



En lo referido a la generación de trabajo, hubo una crítica y pedido de solución: “Muchas veces están buenas las propuestas de las capacitaciones en las empresas, que tomen a los jóvenes, pero también nos pasa que terminan esos 6 meses de capacitación y ya no tenés trabajo. Entonces por ahí hay que ver de solucionar esto y ver este programa, que posterior a ese tiempo que no nos echen”.



También se planteó que “somos excluidos del boleto estudiantil, de las becas Progresar y así un sinfín de beneficios que se les hace a los que estudian en escuelas públicas y en privadas no, por ahí ver y cambiar esa mirada, esa etiqueta que tenemos que si estudiamos en una privada es porque tenemos dinero y todas las herramientas, y hay veces que eso no es así, donde se hace un esfuerzo muy grande para poder estudiar la carrera que a uno realmente le gusta”.



Tanto Gugliemini como Valentín respondieron sobre estos temas y afirmaron que desde sus sectores se impulsa la generación de puestos laborales para los jóvenes, pero también tomaron nota para tratar de implementar alguna solución.

Conclusiones

Los jóvenes del debate se refirieron al último sobre el rol que ocupan y destacaron que se les da el espacio para liderar.



“Es importante la proyección y el fomento de valores como la solidaridad, el liderazgo y saber que tenemos en nuestras manos el cambio que estamos viviendo en el paradigma y que los jóvenes son el futuro inmediato”, analizó Sánchez.





Por su parte, Sosa afirmó que los jóvenes “somos considerados como el pilar fundamental, ya que somos el futuro de la organización y tratamos de estar a la altura siempre a través del diálogo y a través de la conectividad”.



Carricondo cerró diciendo que “nosotros como jóvenes hoy estamos ocupando un lugar a fuerza de compromiso, responsabilidad y trabajo”.

A su turno, Gugliemini comentó: “La gente más grande ven una ayuda en nosotros, una oxigenación buena. nos dan un lugar bastante importante en las decisiones empresariales. Venimos a acompañar y ayudar en todo lo que podamos”.



Por último, el dirigente capitalino Valentín afirmó: “El protagonismo de los jóvenes tiene que ser inevitable. Creo que es la política del nuevo tiempo, es la política que se viene, pero sin dejar de lado la experiencia, el conocimiento de los que siguen estando y ocupando lugares”.



El debate se cerró, pero el diálogo no se cortó allí. Las nuevas dirigencias tienen en claro que ese es el camino para construir lo que será el San Juan post pandemia, pero actuando desde ya.