Once estrenos renuevan la cartelera, entre ellos tres argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El primer jueves de diciembre llega con once estrenos, tres de ellos argentinos, como “El Patalarga”, animación de Mercedes Moreira; “Las buenas intenciones”, de Ana García Baya y “Ciegos”, de Fernando Zuber.



Del exterior llegan “Tiempo común”, de Susana Nobre; tres animaciones “Frozen II”, de Jennifer Lee y Chris Buck; “La Reina de las Nieves en la Tierra de los Espejos”, de Robert Lence y Aleksey Tsitsilin y "Espíritus del mar", de Ayumu Watanabe; “El buen mentiroso”, de Bill Condon, “Last Christmas: Otra oportunidad para amar”, de Paul Feig”; “Boda sangrienta”, de Taylor Gillet y Matt Bettinelli-Olpin y “The Two Popes”, de Fernando Meirelles.



"EL PATALARGA" (Argentina/2019, 70 m.)







En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga para que duerman la siesta sin molestar, para los padres, es obviamente un ventajoso invento que les da unas horas de paz al día, sin embargo, Teto, Maru y Ramón, descubrirán que en realidad existe.



La dirección es de Mercedes Moreira, con guión de Edi Roca y música de Eric Kuschevasky (Primer Plano Film Group, ATP, con leyendas) Animación.



"LAS BUENAS INTENCIONES" (Argentina/2019, 85 m.)







Amanda tiene 10 años, dos hermanos menores y padres separados con los que los niños conviven alternativamente: con su padre, ella se ve obligada a ocupar el lugar de adulto y a cuidar -como puede- de todos, ya que Gustavo es un tipo bastante particular y un día, su madre propone una alternativa fuera del país, lejos de la desprolija vida de su paterna, y pone frenta a una disyuntiva a la niña.



La dirección es de Ana García Baya, con guión propio, fotografía de actuaciones de Javier Drolas, Amanda Minujín, Ezequiel Fontanela, Carmela Minujín, Sebastián Arzeno, Jazmín Stuart y Juan Minujín (Cinetren, +16). Drama.



"CIEGOS" (Argentina/2019, 81 m.)







Un viaje de Juan, casi adolescente, y Marco, su papá ciego a causa de la Guerra de Malvinas al pueblo de la infancia de este padre, cargado de



historias nunca contadas convierte la travesía en un viaje de iniciación y renacimiento para uno y otro respectivamente.



La dirigió Fernando Zuber, según guión de Lionel D’Agostino y Diego Fleisher, con fotografía de, Ivan Gerasinchuk edición de Delfina Castagnino y Santiago Esteves, música de Alberto Schwartz y actuaciones de Luis Ziembrowski, Marcelo Subiotto y Benicio Mutti Spinetta (Campo Cine, +13) Drama.







"TIEMPO COMÚN" (Portugal/2018, 68 m.)







En un departamento en Lisboeta, Marta cuida a su hija recién nacida mientras se recupera del parto, y durante esos primeros días reciben visitas de familiares y amigos, pero a medida que se involucran en la intimidad del hogar, comienzan a narrar historias sobre el matrimonio, el parto, los primeros trabajos, las expectativas y los planes para el futuro.



La dirigió Susana Nobre, según un guión de ella misma, con fotografía de Paulo Menezes, edición de Joao Rosas, con la participación de María Lanca, Pedro Casteinheira y Clara Casteinheira (Independiente, +13, con reservas) Drama.



"FROZEN II" (idem, Estados Unidos/2019, 103 m.)







Las hermanas Elsa y Anna, Kristoff, el reno Sven y el muñeco de nieve Olaf, regresan en esta segunda parte de la película de animación de 2013). Esta vez, el reino ha dejado de ser seguro desde que la primera comienza a escuchar extrañas voces y un secreto de su pasado será la clave para solucionar los problemas actuales, y junto a sus fieles amigos, se adentrarán en lo desconocido y viajarán por un antiguo bosque encantado.



La dirigieron Jennifer Lee y Chris Buck, autores también del guión con Korsten Snderson López y Robert López, la edición es de Jeff Draheim y la música de Christophe Beck (The Walt Disney Company Argentina, ATP, con reservas, con leyendas) Animación.



"LA REINA DE LAS NIEVES EN LA TIERRA DE LOS ESPEJOS" (“Snezhnaya koroleva. Zazerkale”/“Snow Queen”, Rusia/2018, 80 m.)







Gerda es una niña que vive feliz junto a su hermano Kai y sus padres magos en el interior de una tierra próspera donde reina el rey Harald, un científico y genio inventor, más partidario de las nuevas tecnologías que de los hechizos, quien ordena que todos los magos del Mundo de los Espejos se exilien a un lugar de donde no puedan escapar.



Gerda es la única que puede salvar a su familia, aunque para ello deberá unir sus fuerzas con su antigua enemiga: la Reina de las Nieves.



La dirección es de Robert Lence y Aleksey Tsitsilin, el guión de Andrey Korenkov, Robert Lence, Vladimir Nikolaev, Aleksei Tetsilin, la música de Fabrizio Mancinelli (Diamond Films, ATP) Animación.



"ESPÍRITUS DEL MAR" ("Kaiju No Kodomo", Japón/2019, 110 m.)







Ruka es una joven apenas adolescente cuyo padre trabaja en el acuario local, por lo que quedó fascinada con la cantidad de especies de sus vitrinas, hasta que un día, dos extraños chicos llamados Umi y Sora son trasladados al acuario por problemas familiares. y tras entrar en contacto con ellos, descubre que los dos tienen una conexión especial con el océano, incluso más poderosa que la de ella ella.



La dirección de este anime es de Ayumu Wartanabe, con guión de Daisuke Igarashi y música de Joe Isaishi (Cinemark, +13). Animé.



"EL BUEN MENTIROSO" (“The Good Liar”, Gran Bretaña/2019, 109 m.)







Roy Courtnay es un estafador profesional que no puede creer su suerte: ha conocido online a la adinerada viuda Betty McLeish y a medida de que ella le abre su corazón, se sorprende a sí mismo al darse cuenta de que alberga sentimientos hacia ella, convirtiendo lo que debería ser una estafa fácil y sencilla en una de las situaciones más complejas de su vida.



La dirección es de Bill Condon ("La bella y la bestia", "El quinto poder", "Dioses y monstruos"), con guión de Jeffrey Hatcher, según la novela de Nicholas Searle, con fotografía de Tobias A. Schliesser, edición de Virginia Katz, y música de Carter Burwell, con actuaciones de Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovel y Jim Carter (Warner Bros. South Inc., +16) Suspenso/Drama/Misterio.



"LAST CHRISTMAS: OTRA OPORTUNIDAD PARA AMAR" (idem, Estados Unidos-Gran Bretaña/2019, 103 m.)







Kate deambula amargada por las calles de Londres, acompañada por el continuo tintineo de los cascabeles de sus zapatos, porque trabaja como elfo en una tienda navideña que abre todo el año, hasta que conoce a Tom y empieza a ver las cosas de otra manera más optimista, aunque parezca demasiado idílico para ser verdad y previo a la fiesta ocurre lo inesperado.



La dirección es de Paul Feig ("Un pequeño favor", "Cazafantasmas"), con guión de Emma Thompson y Bryony Kimmings , fotografía de John Schwartzman, edición de Brent White, música de Theodore Shapiro, y actuaciones de la misma Thompson, Emilia Clarke, Henry Golding y Michelle Yeoh (UIP, ATP, con reservas) Comedia/Drama/Romántica.



"BODA SANGRIENTA" (“Ready or Not”, Estados Unidos/2019, 95 m.)







Durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de superviviencia.



La dirección es de Taylor Gillet y Matt Bettinelli-Olpin, con guión de Guy Busick y Ryan Murphy, fotografía de Brett Jutkiewitz, edición de Terel Gibson, música de Bryan Tyler, y actuaciones de Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque y John Ralston (Fox de Argentina/The Walt Disney Company, +16) Comedia/Horror/Misterio.



"THE TWO POPES" (idem, Gran Bretaña/2019, 126 m.)







Explora la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos de la Iglesia Católica, que deben abordar sus propios pasados ​y las demandas del mundo moderno para que la institución avance.



La dirigió el brasileño Fernando Meireilles (“Ciudad de Dios”), según guión de Anthony McCarten, con fotografía de César Charlone, edición de Fernando Stutz, música de Bryce Dessner y actuaciones de Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín, Cristina Banegas, Sidney Cole, Luis Gnecco, Federico Torre, María Ucedo, Thomas D Williams, y Pablo Trimarchi (Aluvion Zoo-Energía Entusiasta, +13) Drama.