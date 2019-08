Opciones para la decoración de interiores

Te diremos que tendencias hay en la decoración para interiores en el 2019, y es que manteniéndose más o menos igual que hace dos o tres años, está predominando la moda minimalista, y el estilo ecléctico, donde los colores predominantes son el blanco, el negro y los colores neutros con una gama de crudos, grises y beiges.

La mayoría de las personas han optado por tener un estilo muy sencillo que no amerite estar horas de horas limpiando la bruñida platería, muchos cristales y puliendo el bronce. La gente ha optado por tener pisos de cerámica o porcelanato que tampoco ameriten echar cera ni pasar pulidora, y en cuanto a los muebles, prefieren los que son tapizados en su totalidad y tienen muy poca o ninguna madera expuesta para la limpieza.

Otro tanto ocurre con los adornos de pared, los cuales se ven reducidos a un gran y único cuadro, en vez de diez como se usaba con los estilos Luis XV, Luis XVI, Luis XVII o con los muebles coloniales americanos o españoles.

¿Cómo se puede lograr una decoración para interiores ecléctica en el 2019?

Aunque el estilo ecléctico que es el que está predominando hoy en día en la decoración de la mayoría de los hogares, se rige por coloridos secos y suaves, esto no impide que las personas puedan dar un toque de alegría con unos cojines de colores vivos, o una alfombra roja, que contraste tal vez con una lámpara o con un único florero de color neutral pero con unas flores exóticas y rojas que combinen con la alfombra.

El hecho de que la tendencia en la decoración de éste año sea muy sencilla y de colores neutrales, no impide como ya dijimos, un toque de locura muy personal, que si bien no necesariamente tiene que ser un objeto, puede ser una pared pintada en contraste con todo el resto de la decoración en un color fuerte, muy fuerte, para despabilar el ambiente y que no quede todo mortecino o monótono.

Las cortinas

En cuanto a las cortinas, ya no entran en este ambiente las cortinas doble de telas vaporosas combinadas con una gran cenefa, por el contrario, lo que vale son unas persianas verticales y si se va a colocar alguna planta natural, lo que le viene bien al estilo es un palo del Brasil o una palmera enana.

Las lámparas

Este estilo se puede combinar muy discretamente con un estilo country el cual se puede extender hacia la terraza o un balcón. En cuanto a las lámparas, existen a la disposición de los minimalistas muchas lámparas de estilo eclético con pantallas lisas y de fácil mantenimiento en contradicción a las grandes lámparas con brazos de broce labrado y unas mil lágrimas de cristal para bajar y lavar una por una.