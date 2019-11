Organizaciones TLGBI marcharon en La Plata para reclamar derechos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Integrantes del Frente de Organizaciones TLGBI de La Plata, Berisso y Ensenada marcharon hoy por las calles de la capital provincial para reclamar que se respeten sus derechos y que no se los criminalice por su condición de g{enero.



Se trata de la 6ta Marcha del Orgullo Trans-Travestis, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales que se realiza en la capital bonaerense.



La jornada comenzó con la instalación de una feria de artesanías en la Plaza San Martín y culminó con una marcha por las calles de la ciudad.



Claudia Vazquez Haro, titular de Otrans Argentina explicó a Télam que “se marcha para pedir que no se violen los derechos humanos del colectivo LTGBI de la provincia de Buenos Aires y para exigir al gobierno provincial y municipal y que creen políticas públicas para el colectivo y dejen de criminalizarnos porque no somos parte de su agenda”.



“Queremos visibilizar los reclamos e interpelar a la sociedad para que reclame también por nuestro colectivo”, graficó.



Vazquez Haro precisó que el objetivo de la marcha “es que sea participativa de toda la sociedad y no representativa para que en conjunto reclamemos por un modelo de país y sociedad donde no se discrimine por orientación sexual”.