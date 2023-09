Palabras de campeón: lo que dijo Sean Strickland luego de quedarse con el título de UFC

El sábado que pasó, en la estelar del UFC 293, Sean Strickland dejó a más de uno con la boca abierta. El controvertido peleador estadounidense logró arrebatarle el cinturón a Israel Adesanya, para convertirse en el nuevo rey de los Peso Mediano de la compañía. De esa forma, luego de emocionar a los fanáticos y derrotar al africano-neozelandés en "su casa", dejó contundentes palabras.

"Creo que soy uno de los mejores delanteros del mundo. Cada vez que haces el baile masculino estás a un golpe de ser noqueado, pero puedo entrenar con cualquier boxeador campeón mundial y vencerlo. No lo sé, sólo creo que soy uno de los mejores delanteros del mundo. Déjame decir esto, lo vi pelear con Kelvin Gastelum y me dijo: 'No tienes una barbilla como Kelvin'", dijo Strickland en la conferencia de prensa posterior al UFC 293.

Luego, agregó: "Quizás tengas su cardio. Estoy como, mentón como Kelvin, hijo de puta, la última vez que entrené con Kelvin, el entrenador saltó y nos hizo parar. No tienes ni puta idea. He visto a los tipos a los que venciste y deberías verme enfrentar a los tipos a los que venciste, hijo de puta, ni idea. Simplemente creo que a veces hablo tanto que la gente olvida que sé pelear. Aparentemente sí. Siento que el tipo ni siquiera lo intentó, hubo momentos en los que lanzaba golpes y pensé: '¿Estoy peleando contra un aficionado en este momento?".

Strickland sorprendió al mundo entero

"¿Qué carajo está pasando? Pero sí, creo que hablo mucho y la gente olvida que puedo pelear, pero aquí estamos, tendrás que hablar conmigo un poco más. Lo lamento. Joder, creo que demostré que estaba equivocado. Joder, ves a Izzy irse y joder a todos y lo atraviesas con bastante facilidad, es un poco extraño. Algo raro. Simplemente es un día extraño, muchachos, un maldito día extraño. Día raro. Aquí estamos", aportó Sean.

Para sentenciar, Sean Strickland aseveró: "Ahí está la cuestión. Si he aprendido algo sobre UFC, es ¿desde cuándo tienes la opción de elegir contra quién pelear? El UFC nunca aparece y dice: 'Oye, Sean, ¿te gustaría pelear con este tipo o te gustaría pelear con este tipo?' El UFC dice: 'Oye, estás peleando con este tipo'. Lucha contra este tipo.' Así que al final del día, soy el campeón, alinéenlos, los derribaré o me derribarán".